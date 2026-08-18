晩酌用にまとめ買い！ 「金麦 ザ・ラガー」500ml×24本が15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」は、食事に合わせて楽しめる飲みごたえのある新ジャンルです。現在、Amazonタイムセールで15％オフになっています。

参考価格5,624円のところ、15％オフの4,799円で販売されています。500ml缶が24本入りで、6缶パックが4セットになっており、1本あたり約200円です。

「金麦 ザ・ラガー」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦 ザ・ラガー」は、食事に合う飲みごたえを特徴とする新ジャンルです。前身の「金麦ゴールドラガー」から麦芽使用量を増やし、原料配合を見直しています。

力強い飲みごたえと食事に合う心地よい後味を実現した「濃いめのラガー」と紹介されています。アルコール度数は6％です。

まとめ：金麦 ザ・ラガーを箱買いするチャンス！

「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフになっています。参考価格5,624円から4,799円となっており、1本あたり約200円です。

食事と合わせて楽しめる「金麦 ザ・ラガー」をまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。