【本日】全小田急民に告げたい！「箱根そばスペシャル」復活、3日間だけ

小田急線を利用の方、ついにこの日がきました。



「箱根そばスペシャル」が本日より3日間限定で復活します。

「箱根そばスペシャル」3日間限定で登場

小田急沿線を中心に展開するスタンドそば店「箱根そば」では、8月4日～6日の3日間、「箱根そばスペシャル（そば・うどん）」を全店で数量限定販。



8月5日（はこ）の「箱そばの日」を記念した特別メニューです。

▲箱根そばスペシャル（そば・うどん） 980円



昨年同様に初代「箱根そばスペシャル」のトッピングを再現。かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、海老天、きつね、温泉卵の6種類をトッピングしたボリュームのある一杯で、温・冷のどちらでも楽しめます。



販売時間は各日10時からオーダーストップ（閉店15分前）までです。「箱根そば本陣」と「オールライト 箱根そば」を除く店舗で販売します。

今年は昨年登場より20円値上がりして980円で登場。







・終了日：2026年8月6日

※価格は税込み表記です。

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