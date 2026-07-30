肉厚×にんにく醤油！ 夏の「おろしバーガー」がそそる。8月5日から

ゼッテリアは8月5日から期間限定で「夏の和風おろしバーガーフェア」を開催。大根おろしや翡翠ねぎを合わせた和風おろしバーガーが登場します。

肉厚ビーフパティ×にんにくも

3種の和風おろしバーガー

ビーフやチキンのパティに、にんにく醤油ソースや瀬戸内レモン果汁を使用した塩だれソースを組み合わせた3商品をラインアップします。

▲にんにく醤油おろしビーフバーガー 620円

ビーフ100％のパティに、特製にんにく醤油ソースを合わせ、大根おろしや翡翠ねぎとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです。

ビーフの旨みとにんにくの風味に、大根おろしのさっぱりとした味わいを加えています。

▲瀬戸内レモンねぎ塩おろしチキンバーガー 590円

醤油ベースのたれに漬け込んだ店内仕込みのBIGチキンに、瀬戸内レモン果汁を使用した特製塩だれソースを合わせたバーガーです。

大根おろしや翡翠ねぎとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

▲にんにく醤油おろしチキンバーガー 590円

醤油ベースのたれに漬け込んだ店内仕込みのBIGチキンに、特製にんにく醤油ソース、大根おろし、翡翠ねぎを合わせたバーガーです。

暑い日にもそそられる！

暑い季節に合わせた和風仕立てのバーガーを楽しめる「夏の和風おろしバーガーフェア」がスタートします。にんにく醤油の風味でガッツリ感を味わうのも、瀬戸内レモンの爽やかな酸味とねぎ塩おろしでさっぱり楽しむのも、気分に合わせて選べるのが魅力です。

こちらは8月下旬まで販売予定で、なくなり次第終了します。気になる人は早めにお店に向かいましょう。

・開催期間：2026年8月5日～8月下旬まで（なくなり次第終了）

※価格は税込み表記です。