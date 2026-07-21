採用LLMO戦略を自動設計する「AI検索採用ジャーニーマップ」
Queue株式会社は7月13日、AI検索最適化サービス「umoren.ai」の一環として、求職者がChatGPT、Gemini、Perplexity、AI OverviewsなどのAI検索を用いて企業を調べ、応募を決めるまでのプロセスを可視化する無料ツール「AI検索採用ジャーニーマップ」を公開した。
同ツールは、自社がAIに推薦・引用されるために同社が提唱する「採用LLMO戦略」を自動設計できるのが特徴。同社は、生成AIの普及に伴う情報収集行動の変化に対し、企業の人事が取るべき新たなアプローチとして、採用領域におけるLLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）の重要性を提示している。
検索エンジン対策（SEO）の生成AI版とも言える概念として、ユーザーがAIに質問した際に自社の情報が優先的に推薦・引用されるよう情報を最適化するLLMOの対策手法には、目下多くの企業が乗り出している。
今回のサービスは、自社サイトのURL入力や採用カテゴリの選択など3ステップの簡単な設定を行うだけで、AIがサイト情報を自動解析し、各検討段階で自社が選ばれるために必要な戦略を導き出す設計だ。生成された戦略マップやコンテンツロードマップはExcelやPDFで出力可能なため、社内共有や経営層への提案資料としても使えるようだ。
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