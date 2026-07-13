『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「当たる……当たるぞ！」

つい先日まで、俺は悩みを抱えていました。FPSで全然勝てなかったのです。しかし、そんな俺に転機が訪れます。

エイムが合わないのは自分の腕が悪いのだと半ば諦めかけていたときに出会ったのがこのデバイスです。コントローラーを変えるだけでこんなに違うのかと思い知らされました。今、エレコムさんのコントローラーのおかげで、オレのゲームの腕が「危険レベル」にまで向上しているっ！

今回俺が激推しするのは、エレコムのFPS特化ワイヤレスゲームパッド「GP50」。XboxタイプとPSタイプから、自分の慣れ親しんだボタンレイアウトを選べる設計になっています。

指のわずかな動きを逃さない高精度なスティックや、押し込みが浅く素早く反応するトリガーなど、FPSで勝つための機能が詰め込まれています。これを使うだけで、敵にエイムを合わせるスピードと正確性が段違いです。

では、FPS以外のゲームを遊ぶには不向きなのか？ というと、そんなことはなく、RPGやアクションゲームでも、正確な入力や心地よい操作感はそのまま。ただし、FPSをプレイしたときの自分の腕が上がったような感覚は、特化型ならではの大きなメリットだと思えます。

GP50は、FPSで勝つことを目的に作られただけあって、スティックの精度やトリガーの反応速度などがしっかりとチューニングされています。このGP50がどのようにオレの腕を向上させてくれたのか、具体的な推しポイントと共に紹介していきます。