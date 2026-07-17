人手不足の清掃業界をDXするマネジメントシステム

株式会社ユーシーは7月13日、運営する清掃サービス「UNITED CLEAN」において清掃業務の一連の工程を一元化する独自の「清掃マネジメントシステム」を開発し、正式運用に向けた最終検証を進めていると発表した。

同システムは、契約者、清掃スタッフ、管理者の3者を専用ポータルでつなぎ、予約からスタッフ配置、進行管理、写真報告、請求・報酬管理までを一気通貫で可視化するもの。従来の清掃現場に多かった電話や紙、複数の表計算ファイルによる分散管理を解消し、連絡漏れや仕上がりのばらつきといった属人的管理からの脱却を目指す。

また、物件の広さに応じた作業時間の予測や移動距離を考慮した自動配置、提出写真を用いた品質確認の補助などにAIを段階的に導入。現場の経験や勘だけに頼らないデータドリブンな運営体制構築を目指す。

同サービスは、音楽・エンターテインメント業界のサービス事業を担う法人から生まれた異色の経緯を持つ。同社では今後、現在の民泊・無人ホテル向け清掃からハウスクリーニング、オフィス・ビル清掃へと対象領域を拡大する計画だ。