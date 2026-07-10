これは買い替えチャンス！ Belkinの充電器・ハブ・ケーブルをプライムデーでお得に

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonプライムデーは、スマホやノートPCまわりの充電環境をまとめて見直す絶好のチャンスです。今回は、3台同時充電に対応するモデルから、ケーブル内蔵の急速充電器、Qi2対応スタンド、USB-Cハブまで、Belkinの便利ガジェットを一気に紹介。

デスクの配線をスッキリさせたい人も、旅行の荷物を減らしたい人も、見逃し厳禁です！

端子不足を一気に解決！ これ1台でデスク環境が完成するぞ

参考価格：4,490円

現在の価格：3,609円［20％OFF］

ノートPCの端子不足、これ1台でまとめて解決！ 4K@60Hz対応のHDMI出力、最大100WのUSB-C充電、5Gbpsの高速データ転送をスリムなボディにぎゅっと詰め込んだ頼れる相棒。

MacBook Pro/AirやiPad Proはもちろん、Windows PCにも対応。ディスプレー、USB機器、充電ケーブルを一気につないで、デスク環境を速攻でパワーアップしたい人に全力でおすすめ。

スマホもPCもまとめて急速充電！

旅行のコンセントはこれ1台に任せろ

参考価格：4,286円

現在の価格：3,494円［18％OFF］

スマホ、ノートPC、イヤホンを一気に充電したいならこれ。最大70W出力のUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート備え、iPhoneやMacBook Airなどを含む最大3台を同時に充電可能。

GaN採用でパワフルなのにボディはコンパクト、プラグも折り畳めるのでバッグの中で邪魔になりません。自宅の充電器をスッキリまとめたい人はもちろん、旅行や出張の荷物を少しでも減らしたい人にも全力でおすすめ。

iPhoneもApple Watchもイヤホンも！

置くだけ3台同時充電が快適すぎる

参考価格：17,810円

現在の価格：15,137円［15％OFF］

充電ケーブルだらけのデスク、そろそろ卒業しませんか。iPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンをこれ1台でまとめて充電できます。Qi2公式認証を取得し、対応iPhoneはマグネットでピタッと固定して最大25Wの急速充電に対応。

スマホを浮かせたまま通知や動画も見やすく、Google Pixel 10 Pro XLにも対応します。毎晩3本のケーブルを探す生活を終わらせたい人に、勢いよくおすすめしたい充電スタンドです。

ケーブル忘れの心配なし！

引き出してすぐ67W急速充電

参考価格：6,589円

現在の価格：4,879円［26％OFF］

充電ケーブル、もう別で持ち歩かなくてOK。約1mの伸縮式USB-Cケーブルを本体に内蔵し、必要なときだけスルッと引き出して使える便利な一台。さらにUSB-Cポートも備え、iPhoneやGalaxy、iPad、MacBookなどをまとめて充電できます。

PD3.2やPPSに対応し、折りたたみプラグ採用で持ち運びもラクラク。出張や旅行先で「ケーブル忘れた！」と慌てたくない人は要チェック。

机の上で絡まない！ 勝手にまとまる”USB-Cケーブル

参考価格：2,991円

現在の価格：2,435円［19％OFF］

ケーブルの絡まりや散らかりにうんざりしているなら、これはかなりアツい。平らな形状とマグネット構造により、使い終わったらクルクルッと気持ちよくまとめられる一本。

最大240Wの急速充電に対応し、スマホやタブレットはもちろん、高出力を求めるノートPCの充電にも活躍します。長さは取り回しやすい1mで、毎日ガシガシ使える高耐久仕様。充電性能もデスクの見た目も妥協したくない人に、勢いよくおすすめです。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。