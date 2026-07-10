Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ

これは買い替えチャンス！ Belkinの充電器・ハブ・ケーブルをプライムデーでお得に

文●モーダル小嶋／ASCII

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※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

　Amazonプライムデーは、スマホやノートPCまわりの充電環境をまとめて見直す絶好のチャンスです。今回は、3台同時充電に対応するモデルから、ケーブル内蔵の急速充電器、Qi2対応スタンド、USB-Cハブまで、Belkinの便利ガジェットを一気に紹介。

　デスクの配線をスッキリさせたい人も、旅行の荷物を減らしたい人も、見逃し厳禁です！

端子不足を一気に解決！ これ1台でデスク環境が完成するぞ

Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1 最大100W 高速データ転送 4K@60Hz HDMI出力 5Gbps超高速データ転送用 スリムハブ Window/MacOS/IOS対応 MacBook Pro/Air、iPad Proなど対応 ブラック AVC022fqBK

参考価格：4,490円
現在の価格：3,609円［20％OFF］

　ノートPCの端子不足、これ1台でまとめて解決！ 4K@60Hz対応のHDMI出力、最大100WのUSB-C充電、5Gbpsの高速データ転送をスリムなボディにぎゅっと詰め込んだ頼れる相棒。

　MacBook Pro/AirやiPad Proはもちろん、Windows PCにも対応。ディスプレー、USB機器、充電ケーブルを一気につないで、デスク環境を速攻でパワーアップしたい人に全力でおすすめ。

   

スマホもPCもまとめて急速充電！
旅行のコンセントはこれ1台に任せろ

【Amazon.co.jp限定】Belkin Cubic Chager Pro 3ポート GaN iPhone17,16～12 急速充電器 70W USB-C×2 USB-A×1 高速充電対応 3台同時充電 PPS ACアダプター 旅行や出張に最適 折り畳みプラグ PSE USプラグ ホワイト WCH018qcWH-A ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

参考価格：4,286円
現在の価格：3,494円［18％OFF］

　スマホ、ノートPC、イヤホンを一気に充電したいならこれ。最大70W出力のUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート備え、iPhoneやMacBook Airなどを含む最大3台を同時に充電可能。

　GaN採用でパワフルなのにボディはコンパクト、プラグも折り畳めるのでバッグの中で邪魔になりません。自宅の充電器をスッキリまとめたい人はもちろん、旅行や出張の荷物を少しでも減らしたい人にも全力でおすすめ。

   

iPhoneもApple Watchもイヤホンも！
置くだけ3台同時充電が快適すぎる

【Amazon.co.jp限定】Belkin Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1 世界初 充電スタンド Qi2公式認証 MagSafe マグセーフ 急速充電 iPhone17,16～12 Applewatch対応 アップルウォッチ Google Pixel 10 Pro XL チャコールブラック WIZ040dqCH-A ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

参考価格：17,810円
現在の価格：15,137円［15％OFF］

　充電ケーブルだらけのデスク、そろそろ卒業しませんか。iPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンをこれ1台でまとめて充電できます。Qi2公式認証を取得し、対応iPhoneはマグネットでピタッと固定して最大25Wの急速充電に対応。

　スマホを浮かせたまま通知や動画も見やすく、Google Pixel 10 Pro XLにも対応します。毎晩3本のケーブルを探す生活を終わらせたい人に、勢いよくおすすめしたい充電スタンドです。

   

ケーブル忘れの心配なし！
引き出してすぐ67W急速充電

Belkin 67W USB-C 急速充電器 内蔵伸縮ケーブル（約1m）Type-C 2ポート PD3.2/PPS対応 折りたたみプラグ コンパクト充電器 iPhone 17/16/15シリーズ MacBook iPad Samsung Galaxy 対応 WCH022qcWH

参考価格：6,589円
現在の価格：4,879円［26％OFF］

　充電ケーブル、もう別で持ち歩かなくてOK。約1mの伸縮式USB-Cケーブルを本体に内蔵し、必要なときだけスルッと引き出して使える便利な一台。さらにUSB-Cポートも備え、iPhoneやGalaxy、iPad、MacBookなどをまとめて充電できます。

　PD3.2やPPSに対応し、折りたたみプラグ採用で持ち運びもラクラク。出張や旅行先で「ケーブル忘れた！」と慌てたくない人は要チェック。

   

机の上で絡まない！ 勝手にまとまる”USB-Cケーブル

Belkin USB-C to USB-C 平型ケーブル 240W 2.0 マグネット式ケーブル 急速充電PD対応 高耐久 1M ブラック CAB027qc1MBK

参考価格：2,991円
現在の価格：2,435円［19％OFF］

　ケーブルの絡まりや散らかりにうんざりしているなら、これはかなりアツい。平らな形状とマグネット構造により、使い終わったらクルクルッと気持ちよくまとめられる一本。

　最大240Wの急速充電に対応し、スマホやタブレットはもちろん、高出力を求めるノートPCの充電にも活躍します。長さは取り回しやすい1mで、毎日ガシガシ使える高耐久仕様。充電性能もデスクの見た目も妥協したくない人に、勢いよくおすすめです。

   

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

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