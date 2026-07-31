まだデカい充電器を持ち歩いてるの？ スマホもPCもBelkinの3ポート充電器1台でいい
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充電器だらけのデスクやカバンをすっきり
スマートフォン、タブレット、ノートPC。持ち歩くデバイスが増えるにつれて、必要な充電器やケーブルもどんどん増えていきます。コンセントの周辺が混み合ったり、出張のたびに充電器を何個もカバンへ詰め込んだりするのは、なかなか面倒。
そこで頼りになりそうなのが、「Belkin Cubic Chager Pro 3ポート GaN 急速充電器」です。
ンパクトなキューブ型の本体に、USB Type-Cを中心とした3ポートを備えています。自宅のデスクではもちろん、出張や旅行へ持っていく充電器としても使いやすいモデル。Amazonでは4,909円で購入できます（7月31日現在）。
小さな本体にUSB Type-Cを含む3ポートを搭載
「Belkin Cubic Chager Pro 3ポート GaN 急速充電器」は、手のひらに収まるほどのコンパクトサイズ。電源タップへ挿したときに隣のコンセントをふさぎにくく、限られたスペースでも扱いやすくなっています。
小型ながら高出力に対応しており、スマートフォンだけでなくノートPCの充電にも使えます。デスクに置きっぱなしにしても場所を取りにくく、外出時にはカバンへさっと入れられるサイズ感です。
ポートは、USB Type-Cを2つ備えた3ポート構成。スマートフォンやタブレット、USB Type-C充電対応のノートPCなど、複数の機器を同時に接続できます。
スマートフォンとワイヤレスイヤホンを充電しながら、ノートPCにも給電するといった使い方が可能です。充電器を何個もコンセントへ並べる必要がなくなるため、デスク周りもすっきり。家族や同僚と電源を共有したい場面でも活躍します。
内部には、GaN（窒化ガリウム）技術を採用しています。コンパクトな本体と高効率な給電を両立し、発熱を抑えやすいことも特徴。長時間使う充電器だからこそ、安定性を重視したい人にも選びやすい製品です。
充電器を何個も持ち歩きたくない人に
白を基調としたシンプルなキューブ型のデザインで、仕事机やリビングに置いても悪目立ちしにくい仕上がりです。生活感の出やすい充電スペースを、すっきりまとめやすいのもうれしいところです。
「スマホもノートPCも1台の充電器で済ませたい」「持ち歩きやすさと充電性能のどちらも譲れない」という人には、「Belkin Cubic Chager Pro 3ポート GaN 急速充電器」がぴったりでしょう。
スマートフォン中心の人はもちろん、USB Type-Cで充電するノートPCを使っている人にも便利な1台です。デスクや旅行カバンの充電器を減らしたいなら、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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