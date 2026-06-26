Switch 2の持ち運びが一気に快適！ Belkinの“充電できる収納ケース”が便利そう

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Switch 2を持ち歩くなら、バッテリーがほしい

Belkinのバッテリー付き収納ケースをご存知ですか。そう、単なる収納ケースではありません。“バッテリー付き”です。

BelkinのNintendo Switch2 対応 バッテリー付き収納ケースは、Nintendo Switch 2を持ち運ぶための保護ケースに、10,000mAhのモバイルバッテリーを組み合わせたアイテムです。

ただ本体を守るだけではなく、外出先での電力もカバーしてくれるのがポイント。Amazonでは13,118円で購入できます（6月26日現在）。

30Wの急速充電に対応し、Nintendo Switch 2を最大1.5回分フル充電できるとうたわれています。移動中や旅行中、帰省中はもちろん、「カフェで少しだけ遊ぶつもり」が気づけば長期戦になったときにも安心感があります。

ゲームカードも小物もまとめて収納

ケース内部には、最大12枚のゲームカードを収納できる専用ホルダーを搭載しています。さらに、AirTagなどのスマートトラッカーを入れられるポケットも備えています。ゲーム機本体、ソフト、ちょっとした小物、さらに「どこに置いたっけ？」対策までまとめて面倒を見てくれる作りです。

本体を守るケースとしては、EVAハードケースを採用した耐衝撃仕様です。カバンの中でほかの荷物とぶつかりがちな携帯ゲーム機を、しっかり包んで持ち運べます。Switch 2をそのままカバンに放り込むのはちょっと乱暴。持ち出すなら、こうしたケースに入れておくほうがかなり現実的でしょう。

スタンド付きバッテリーで、外でもすぐ遊べる

付属のモバイルバッテリーには、角度調整ができるスタンド機能も搭載されています。ケースから本体を取り出して、置いて、充電しながら遊ぶ。出先でテーブルさえあれば、そこがそのままミニプレイルームになります。

USB Type-Cポートは入出力に対応し、スマートフォンへの同時給電やパススルー充電にも対応しています。ケース前面のインジケーターでバッテリー残量を確認できるほか、ボタン操作で機内モードにも切り替えられます。

Switch 2をよく外に持ち出す人、旅行や出張先でも遊びたい人には、かなり頼れるアイテム。ケース、バッテリー、スタンド、収納をひとまとめにした“全部入り感”が楽しい、持ち歩き派向けの収納ケースといえます。

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