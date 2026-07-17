コンセント不足が一発で解決！ PCもスマホもまとめて任せられる充電ステーション

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充電のたびに机の下へ潜っていませんか？

スマートフォンの充電器を挿したいのに、壁のコンセントはすでに満員。仕方なくデスクの下へ潜り、使っていないケーブルを抜いて、今度は頭を机にぶつける……。充電したいだけなのに、なぜこんな肉体労働が発生するのでしょうか。

そんな電源まわりの小競り合いを終わらせてくれそうなのが、「Belkin 7 in 1 充電ステーション SRZ001ja5」です。ACコンセントを3口、USB-CとUSB-Aをそれぞれ2口備え、最大7台の機器を一度に接続できます。机の上へ置いておけば、充電のたびに床をはい回る生活から卒業できる……かもしれません。

参考価格：6,650円

現在の価格：5,594円［16％OFF］

PCからイヤホンまで、ひとつの“基地”に集合

Belkin 7 in 1 充電ステーション SRZ001ja5には、ディスプレーやデスクライトを接続できるACコンセントが3口あります。さらに、ノートPCやスマートフォン向けのUSB-Cが2口、少し前のケーブルや小型機器に使いやすいUSB-Aも2口搭載。

たとえばAC側にディスプレー、スピーカー、デスクライトを挿し、USB側ではMacBook、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチを充電できます。机の上に散らばっていた充電器や電源タップを、約10cm四方の本体へ集められるわけです。

最大70WならノートPCの充電も担当できる

USB-Cポートをひとつだけ使う場合、最大70Wで給電できます。USB PDに対応したMacBookや一般的なモバイルノートPCなら、スマートフォン用とは別に大きなACアダプターを持ち出さずに済む場面も増えるでしょう。

複数のUSBポートを使うと、接続台数に合わせて出力が自動で振り分けられます。USB-Cを2口使う場合は45W＋20W、4口すべてを使う場合はUSB-Cへ30W＋20W、USB-Aの2口へ合計15Wという具合です。

ただし、USB-Cの各ポートから70Wずつ出るわけではありません。高性能なゲーミングノートPCや、100W以上の給電を求める機種をフルパワーで動かす用途には向かないので、そこだけは覚えておきたいところです。

古いUSB-Aケーブルを、まだ捨てなくていい

最近の充電器はUSB-Cだけを搭載した製品も増えましたが、家の引き出しを開ければUSB-Aケーブルが何本も出てくるはず。ゲームコントローラー、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなど、USB-Aケーブルが現役の機器も珍しくありません。

Belkin 7 in 1 充電ステーション SRZ001ja5はUSB-Aを2口備えているため、手持ちのケーブルをすべてUSB-Cへ買い替える必要はありません。新しいノートPCやスマホはUSB-C、昔から使っている小物はUSB-Aと、無理なく共存できます。

安全性と使いやすさも、毎日使うなら無視できない

電源タップは、目立たないわりに毎日働く道具です。Belkin 7 in 1 充電ステーション SRZ001ja5はTÜV認証を取得し、20項目以上の安全試験を実施。充電部分にはGaN技術を採用し、最大70Wの出力と複数のポートをコンパクトな本体へまとめています。

付属の電源コードは約1.5m。プラグは壁際でも出っ張りにくい90度のフラットタイプなので、家具の裏にあるコンセントにもつなぎやすい設計です。

派手な機能ではありませんが、電源まわりは一度整えると毎日少しずつラクになります。充電器を探さない。空いているコンセントを探さない。机の下にも潜らない。その小さな変化が積み重なれば、Belkin 7 in 1 充電ステーション SRZ001ja5は生活を変える一台になるかもしれません。

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