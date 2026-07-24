Switch 2を持ち運ぶならこれしかない！ ケースも充電もスタンドも全部入り

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Switch 2を外に持ち出すなら、もうこれでよくない？

Nintendo Switch 2を持ち運ぶなら、まず保護ケースが必要です。長時間遊ぶならモバイルバッテリーも欲しい。テーブルモードで遊ぶならスタンドもあると便利。ゲームカードを持っていくための収納スペースも……って、荷物がどんどん増えていく！

だったら、最初から全部入りを選びましょう。BelkinのNintendo Switch2 対応 バッテリー付き収納ケースは、Switch 2用の保護ケースに、10,000mAhのモバイルバッテリーとスタンド、ゲームカード収納まで詰め込んだ欲張り仕様です。

Amazonでは13,118円で販売されています（7月24日現在）。ケースとして見ると少し高く感じるかもしれませんが、モバイルバッテリーとスタンドまで別々にそろえることを考えれば話は別。Switch 2を外へ持ち出す人に必要なものを、最初からほぼ全部まとめてくれています。

モバイルバッテリーは最大30Wの急速充電に対応し、Switch 2を最大1.5回分フル充電できるとうたわれています。電車や新幹線で遊び、ホテルでも遊び、帰り道でもまだ遊ぶ。そんなSwitch 2漬けの一日にも付き合ってくれる容量です。

ゲームカードも小物もまとめて持っていける

ケース内部には、最大12枚のゲームカードを収納できる専用ホルダーを搭載しています。ダウンロード版も便利ですが、「旅先で遊びたくなるゲームが読めない」という人は、ソフトをまとめて突っ込んでおけば安心でしょう。

AirTagなどのスマートトラッカーを入れられるポケットも用意されているのがポイント。ケースをホテルや電車に置き忘れたときの保険として使えるほか、「家のどこに置いたっけ？」という捜索時間も減らせます。

もちろん、本業である保護ケースとしての作りも抜かりありません。外側には耐衝撃性に優れたEVAハードケースを採用。カバンの中でペットボトルや充電器、モバイルPCなどとぶつかっても、Switch 2本体をしっかり包んでくれます。

テーブルを見つけた瞬間、そこがゲーム席になる

付属のモバイルバッテリーには、角度を調整できるスタンド機能も搭載。Switch 2をケースから取り出し、スタンドに立てて、充電ケーブルをつなぐ。テーブルさえ見つければ、そこが即席のゲーム席になります。

カフェやホテル、空港の待合スペースなどで、Joy-Con 2を外してテーブルモードへ。バッテリー残量を気にせず遊べるので、「あと20％しかないから今日はやめておくか……」という悲しい事態も避けられるはず。

USB Type-Cポートは入出力に対応し、スマートフォンへの給電やパススルー充電にも対応。ケース前面のインジケーターからバッテリー残量を確認できるほか、ボタン操作で機内モードへ切り替えられるなど、旅行向けの機能もしっかり備えています。

ケース、モバイルバッテリー、ゲームカード入れ、スタンドを別々に持ち歩く必要はありません。Switch 2を守りながら充電し、着いた先ですぐ遊べる。Switch 2を頻繁に持ち出すなら、もうこれしかないでしょう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。