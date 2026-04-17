充電ケーブル、もう1本いらないかも。Belkinの“2台同時充電”USB-Cケーブルがかなり便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

1本で2台をまとめて充電できる

「気が利くUSB-Cケーブル」です

USB-Cケーブル、気づけば何本も机に転がっていませんか？ ノートPCにスマホ、タブレットにイヤホン……充電のたびにケーブルを差し替えるのは、ちょっと面倒。

充電したいものは多い、でも充電ケーブルは増やしたくない。そんな“充電ケーブル渋滞”を、1本でスマートに整理してくれそうなのがBelkinの「BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブル ホワイト」。USB-Cを2系統に分けられる充電ケーブルです。Amazonで参考価格2,390円のところ、16%OFFの2,007円で販売中（4月17日現在）。

最大の特徴は、1本で2台のUSB-C機器を同時に充電できること。ノートPCとスマートフォン、タブレットとワイヤレスイヤホンなど、ふだん同時に電力を渡したい機器をまとめて扱いやすいのが大きな魅力。Belkinはスマートパワーシェアリングに対応し、合計最大140Wでの給電をうたっています。

USB-C充電器のポート数には限りがありますし、コンセントまわりも意外と混み合いがちです。その点、このケーブルなら1つの給電元から2台へ電力を振り分けられるため、「ケーブルが足りない」「充電器の口が埋まる」という小さなストレスを減らしやすい。USB-C機器が増えた今だからこそ、こういう整理整頓型のアクセサリーはありがたいものです。

高出力ノートPCも視野に入る140W対応

でも、用途の見極めが大切

BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブル ホワイトはUSB Power Deliveryで最大140W出力に対応し、高出力ノートPCの充電も想定した仕様。さらにUSB-IF認証取得済みで、USB-C対応のノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど幅広い機器で使えます。単なる“二股ケーブル”ではなく、いまのUSB-C環境に合わせてしっかり設計された製品と言ってよさそうです。

一方で、注意点もあります。公式情報では、2台同時充電時は電力を分け合う仕組みのため、一部の高性能ノートPCではデュアル充電モードがサポートされない場合があると案内しています。また、データ転送はUSB 2.0で最大480Mbpsです。

つまりこの製品は、「高速データ転送用」よりも「充電を効率よくこなすためのケーブル」と考えるといいでしょう。大容量ファイルを頻繁に移す用途より、日常の充電環境をすっきりさせたい人に向いた1本です。

編組でタフ、1.5mで取り回しやすい

毎日使うケーブルだから大事なポイント

毎日使うケーブルは、結局のところ耐久性がかなり重要。BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブル ホワイトはPET編組ジャケットを採用し、Belkinは35万回以上の折り曲げテストに合格した高耐久設計とうたっています。

さらにGRS認証素材やTPE成形を採用している点も特徴です。持ち運びや抜き差しの機会が多い人ほど、こうした雑に使っても不安が少ない仕様はありがたいところでしょう。保証は2年間です。

長さは1.5mで、デスク上でもベッドサイドでも扱いやすいバランスです。短すぎて届かない、長すぎて余る、といった不満が出にくい長さなので、自宅用にも持ち歩き用にも合わせやすいです。

しかもカラーはホワイト。充電アクセサリーは性能だけでなく、見た目の清潔感も意外と大事ですが、このモデルは机上で悪目立ちしにくく、白系ガジェットと組み合わせやすいのもポイントです。

充電まわりをスマートに整理したいなら

BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブル ホワイトは、USB-C機器が増えてきた人ほどメリットを実感しやすい製品。1本で2台を同時に充電できる利便性、合計最大140W対応の安心感、高耐久な編組仕様という要素がきれいにまとまっており、充電まわりをスマートに整理したい人にはかなり有力な選択肢です。

こういう“毎日ちょっと助かる”アクセサリーは、使い始めると手放しにくいアイテムと言えるでしょう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。