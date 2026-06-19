とにかく挿せ！ まだ挿せる！ Belkinの16in1ドックでノートPCの接続欲が止まらない
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
USB-Cケーブル1本でデスクが覚醒
ノートPCはスマートです。薄いです。軽いです。持ち運びやすいです。……とまあ、そこまでは最高なのですが、いざ机で本気を出そうとすると「HDMIが足りない」「USBが足りない」「LANも挿したい」「充電器もつなぎたい」となりがち。
そこで頼もしいのが、Belkinの「USB-C ドッキングステーション 16in1」です。USB-Cケーブル1本で、ノートPCを一気にデスクトップ級の作業環境へ引き上げる拡張ドック。
トリプルディスプレイ対応、4K@60Hz、DisplayLink搭載、100W PD給電、10Gbps高速転送、2.5Gb有線LAN対応と、すごいことになっています。なにしろ“16”ポートですから。PC周りで16といえばメモリとかグラボの「16GB」とか、「16コア/32スレッド」とかでしょう。こっちはポート数です。
価格はAmazonで4万1340円（6月19日現在）と、安い買い物ではありません。しかし、自宅や職場のデスクでがっつり作業をするのであれば、検討に値する価値をもったドックではないかと思うのです。その理由をこれから紹介していきましょう。
画面を増やすと、作業の気分まで増える
Belkinの「USB-C ドッキングステーション 16in1」の派手な魅力は、やはりトリプルディスプレイ対応です。
ノートPCの画面だけで原稿、資料、ブラウザー、チャット、メールを行ったり来たりしていると、だんだん自分が何をしていたのかわからなくなりかねません。そこに外部ディスプレイを足せると、作業の景色が一気に変わります。
たとえば、中央に原稿、左に資料、右にプレビューやチャットを置く。これだけで「ウィンドウを探す時間」が減ります。4K@60Hz対応なので、広い作業領域をなめらかに使えるのもありがたいところ。動画編集、写真整理、表計算、配信管理、資料作成など、画面が多いほどラクになる作業ではかなり頼れます。
100W PD給電で、ケーブルまわりもかなりスッキリ
Belkinの「USB-C ドッキングステーション 16in1」のうれしさは、端子を増やすだけではありません。100W PD給電に対応しているので、対応ノートPCならドックにつないだケーブル経由で給電しながら作業できます。
朝、ノートPCを机に置いて、USB-Cケーブルを1本挿す。すると、外部ディスプレイ、キーボード、マウス、ストレージ、有線LANなどがまとめてつながる。もちろん便利ですし、この“帰ってきた感”が、またいいんです。
10Gbps転送と2.5Gb有線LANで
仕事も遊びも逃げ足が速い
データ転送まわりも頼もしい仕様です。最大10Gbpsの高速転送に対応しているので、外付けSSDや大容量ファイルを扱う人にはかなりうれしいところ。
さらに2.5Gb有線LANにも対応しています。Wi-Fiが便利なのは間違いありませんが、オンライン会議、クラウド作業、大容量データのやり取り、ゲームなどでは、有線の安定感がほしくなる場面もあります。自宅やオフィスのネットワーク環境が対応しているなら、ノートPCでも高速な有線接続を狙えるのは魅力でしょう。
MacとWindowsの両対応をうたう点も、複数環境で使いたい人には助かります。会社ではWindows、自宅ではMac、あるいは家族やチームで別OSを使っている場合でも、ドックを中心にデスク環境を組みやすいのがポイントです。ただ、DisplayLink搭載なので、利用前にドライバーまわりの準備は必要かもしれません。
ノートPCの弱点をカバーしよう！
ノートPCの弱点は、だいたい端子と画面です。Belkinの16in1 USB-Cドッキングステーションは、その弱点をまとめて押し返してくれる全部盛り系アイテム。
薄型ノートを持ち歩きつつ、机では大画面・有線LAN・周辺機器フル接続でガッツリ使いたい人には、かなり夢のあるドックです。ケーブル1本でデスクが変わる。というかもう、「とにかく挿せ！ まだ挿せる！」という接続欲さえも満たしてくれるでしょう。
……まあ、そんな欲望があるかどうかはわかりませんが、便利なガジェットであることは確かです。ぜひ、ご検討ください。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります