貼りやすい＆割れにくい！ BelkinのiPhone 16 Pro Max用フィルムが安い

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

新生活 Final 先行セール対象｜BelkinのiPhone16 Pro Max用ガラスフィルム

「Amazon新生活 Final 先行セール」の対象製品として、日本旭硝子製の強化ガラスを採用した「Belkin iPhone16 Pro Max ガラスフィルム」が販売中だ。新生活にあわせてスマートフォン環境を整えたいユーザーに向けた実用性の高いアクセサリーで、2枚セットを参考価格1,420円から13％オフで購入可能となっている。

薄型0.33mm設計と9H硬度で操作性と保護性能を両立

本製品は厚さ0.33mmの薄型設計を採用しており、タッチ感度への影響を抑えながらスムーズな操作性を実現する。ゲームや文字入力といった日常的な操作でも違和感なく使用できる点が特徴だ。また、9Hの高硬度仕様により、鍵や硬貨などによる傷からディスプレイを保護する設計となっている。

高透明度とケース互換性で快適な使用感を維持

クリスタルクリア設計による高い透明度も本製品の特長の一つ。長期間使用しても変色しにくく、iPhone本来の鮮やかな表示を維持できるという。さらに、2.5Dラウンドエッジ加工により多くのスマホケースと干渉しにくく、装着時の一体感と保護性能を両立している。

ベルキンは、ガラスフィルムシリーズで累計8,100万枚以上の販売実績を持つアクセサリーメーカーとして知られている。今回の「Amazon新生活 Final 先行セール」は、品質と価格のバランスを重視するユーザーにとって導入の好機といえるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。