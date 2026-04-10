MacBookユーザー必見。Belkinの5-in-1ハブがUSB-Cが足りない問題を解決

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“ちょい足りない”を一気に解決

USB-CポートしかないノートPCが当たり前になったいま、「あと1つポートがあれば……」という場面は意外と多いもの。そんな“ちょい足りない”を一気に解決してくれるのが、Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1 AVC021fqBKです。

Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1 AVC021fqBKは、USB-Cポート1つから複数の機器を接続できるマルチポートハブ。

魅力的なのは、これ1台で外部ディスプレー出力からデータ転送まで完結する点です。4K出力にも対応しており、作業用モニターやプレゼン用途でもしっかり使える構成。Amazonでは参考価格4,990円のところ、21%オフの3,918円で販売されています（4月10日現在）。

USB-Cひとつで作業環境が一気に広がる

Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1 AVC021fqBKは、USB-Cポートを複数備えている点が特徴。周辺機器の接続はもちろん、充電やデータ転送を同時に行える設計になっています。最大10Gbpsの高速データ転送にも対応しており、外付けSSDや大容量データのやり取りもスムーズ。

近年の薄型ノートPCではポート数が限られがちですが、このハブがあればUSB-C中心の環境をそのまま拡張できるため、余計な変換アダプターを増やさずに済むのも大きな利点です。

4K出力＆100W給電で据え置き環境にも対応

HDMIポートは最大4K／60Hz出力に対応しており、外部ディスプレーへの接続も高精細かつ滑らか。自宅やオフィスでのデスクワーク、あるいは映像視聴にも十分な性能を備えています。

さらに、最大100WのPower Deliveryに対応しているため、ハブ経由でノートPCを充電しながら使用できます。電源を確保しつつ周辺機器も接続できるため、据え置き用の簡易ドッキングステーションとしても活躍するでしょう。

コンパクト設計と高い安全性で日常使いに最適

コンパクトな筐体に加え、過電流や過熱などを防ぐ安全機構を備えている点もポイント。持ち運びしやすいサイズ感で、カフェ作業や出張時にも気軽に持ち出せます。

WindowsやMac、Chromebookなど幅広いデバイスに対応しているため、環境を選ばず使える汎用性の高さも魅力です。人気のMacBook AirやSurface Proなどにあわせて持ち歩きたい、日常使いからビジネス用途まで安定して使える1台に仕上がっています。

「足りない」を一気に解消する、バランス型USB-Cハブ

尖った機能を詰め込んだ多機能ハブもありますが、Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1 AVC021fqBKは「必要なものをしっかり押さえた構成」が魅力。

4K出力、100W給電、高速転送といった実用性の高い要素をバランスよく備えており、日常用途でも仕事用途でも扱いやすい仕上がりになっています。

USB-Cポート不足に悩んでいるなら、まず検討したい定番モデル。シンプルながら確実に作業効率を底上げしてくれる、安心して選べるハブといえるでしょう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。