どうせ買うなら2万5000mAh！ 最大140WでノートPCまで充電できるモバイルバッテリー
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「充電足りる？」「出力がほしい……」から卒業
モバイルバッテリーを買うなら、スマホを1回充電できれば十分……という選び方ももちろんアリ。でも、せっかく持ち歩くなら「容量が足りない」「ノートPCには出力が足りない」と悩まなくて済む1台が欲しいところ。だったら最初から、大容量＆高出力を選んでしまいましょう！
そこで強烈に推したいのが、Belkinの2万5000mAhモバイルバッテリーです。容量はたっぷり、USB-Cでは最大140Wの高出力に対応。スマホだけではなく、タブレットやMacBook、WindowsノートPC、携帯ゲーム機までまとめて任せられるパワフルな1台。価格はAmazonで14,990円（8月7日現在）となっています。
どうせ持ち歩くなら2万5000mAh！
大容量はやっぱり頼もしい
まず目を引くのは、なんといっても2万5000mAhという大容量です。スマホだけを充電する小容量モデルとは、そもそもの安心感が違います。
スマホに加えてタブレットやノートPCも持ち歩く。出張や旅行でコンセントを確保できるかわからない。長時間の移動中にもガッツリ端末を使いたい。そんな場面では、モバイルバッテリーの容量は多いほど心強いもの。
充電する機器が増えている今だからこそ、「足りるかな」と心配しながら使うより、最初から余裕のある容量を選ぶ。モバイルバッテリーをしっかり活用する人ほど、2万5000mAhの頼もしさがありがたいはず。
スマホだけじゃない、ノートPCまで充電可能
この製品を推したいもうひとつの大きな理由が出力です。USB-C単ポート使用時は最大140WのUSB PD急速充電に対応しています。
これならiPhoneやGalaxyといったスマートフォンはもちろん、iPad Pro、MacBook Pro、MacBook Air、USB-C充電対応のWindowsノートPCなど、高出力を必要とする機器にも対応できます。モバイルバッテリーを「スマホの非常用電源」だけで終わらせず、普段持ち歩くデジタル機器全体の電源として使えるわけです。
さらにUSB-C内蔵ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポートを備え、最大3台の同時充電に対応。合計出力は最大158Wです。スマホ、ノートPC、イヤホンなどをまとめて充電したい場面でも、1台で一気にカバーできます。
ケーブルまで内蔵！ 大容量・高出力をすぐ使えるのがいい
スペックが強くても、使うたびにケーブルを探すようではちょっと面倒。その点、このモデルはUSB-Cケーブルを本体に内蔵。バッグから取り出して、そのまま対応機器につないで充電できます。
さらに、本体にはバッテリー残量を確認できるデジタルディスプレイを搭載。パススルー充電にも対応しています。PSE適合で、2年間の製品保証が用意されているのもうれしいポイントです。
過熱保護や落下試験など、複数の安全試験をクリアしている点や、国家3C安全認証およびデジタル認証マークを取得していることなども、安心して使える要素といえるでしょう。
小ささや軽さを最優先するなら、もっとコンパクトなモデルもあるかもしれません。でも、「せっかくモバイルバッテリーを買うなら、容量も出力も妥協したくない」という人には、この2万5000mAh＆最大140Wというスペックに惹かれるはず。
スマホだけではなく、ノートPCまでまとめて充電する。そのくらい頼れる1台を持ち歩きたいなら、かなり有力な選択肢といえるでしょう。
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