どうせ買うなら2万5000mAh！ 最大140WでノートPCまで充電できるモバイルバッテリー

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「充電足りる？」「出力がほしい……」から卒業

モバイルバッテリーを買うなら、スマホを1回充電できれば十分……という選び方ももちろんアリ。でも、せっかく持ち歩くなら「容量が足りない」「ノートPCには出力が足りない」と悩まなくて済む1台が欲しいところ。だったら最初から、大容量＆高出力を選んでしまいましょう！

そこで強烈に推したいのが、Belkinの2万5000mAhモバイルバッテリーです。容量はたっぷり、USB-Cでは最大140Wの高出力に対応。スマホだけではなく、タブレットやMacBook、WindowsノートPC、携帯ゲーム機までまとめて任せられるパワフルな1台。価格はAmazonで14,990円（8月7日現在）となっています。

どうせ持ち歩くなら2万5000mAh！

大容量はやっぱり頼もしい

まず目を引くのは、なんといっても2万5000mAhという大容量です。スマホだけを充電する小容量モデルとは、そもそもの安心感が違います。

スマホに加えてタブレットやノートPCも持ち歩く。出張や旅行でコンセントを確保できるかわからない。長時間の移動中にもガッツリ端末を使いたい。そんな場面では、モバイルバッテリーの容量は多いほど心強いもの。

充電する機器が増えている今だからこそ、「足りるかな」と心配しながら使うより、最初から余裕のある容量を選ぶ。モバイルバッテリーをしっかり活用する人ほど、2万5000mAhの頼もしさがありがたいはず。

スマホだけじゃない、ノートPCまで充電可能

この製品を推したいもうひとつの大きな理由が出力です。USB-C単ポート使用時は最大140WのUSB PD急速充電に対応しています。

これならiPhoneやGalaxyといったスマートフォンはもちろん、iPad Pro、MacBook Pro、MacBook Air、USB-C充電対応のWindowsノートPCなど、高出力を必要とする機器にも対応できます。モバイルバッテリーを「スマホの非常用電源」だけで終わらせず、普段持ち歩くデジタル機器全体の電源として使えるわけです。

さらにUSB-C内蔵ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポートを備え、最大3台の同時充電に対応。合計出力は最大158Wです。スマホ、ノートPC、イヤホンなどをまとめて充電したい場面でも、1台で一気にカバーできます。

ケーブルまで内蔵！ 大容量・高出力をすぐ使えるのがいい

スペックが強くても、使うたびにケーブルを探すようではちょっと面倒。その点、このモデルはUSB-Cケーブルを本体に内蔵。バッグから取り出して、そのまま対応機器につないで充電できます。

さらに、本体にはバッテリー残量を確認できるデジタルディスプレイを搭載。パススルー充電にも対応しています。PSE適合で、2年間の製品保証が用意されているのもうれしいポイントです。

過熱保護や落下試験など、複数の安全試験をクリアしている点や、国家3C安全認証およびデジタル認証マークを取得していることなども、安心して使える要素といえるでしょう。

小ささや軽さを最優先するなら、もっとコンパクトなモデルもあるかもしれません。でも、「せっかくモバイルバッテリーを買うなら、容量も出力も妥協したくない」という人には、この2万5000mAh＆最大140Wというスペックに惹かれるはず。

スマホだけではなく、ノートPCまでまとめて充電する。そのくらい頼れる1台を持ち歩きたいなら、かなり有力な選択肢といえるでしょう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。