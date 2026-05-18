Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第47回
【貴重なDDR5メモリ】プライムデーで見つけた5万1980円の32GBメモリ（16GB×2） これは早い者勝ち!?
2026年07月10日 01時30分更新
Amazonプライムデーで、非常に貴重なDDR5メモリの出物を発見。32GB（16GB×2）で5万円台の商品をピックアップ。早い者勝ちかも!?
これからPCを組むなら、やっぱり32GBは欲しいですよね
まずは、CFD販売のDDR5-5600の16GB×2枚組。記事執筆時点で5万1980円。
|Image from Amazon.co.jp
|CFD販売 デスクトップPC用メモリ DDR5-5600 (PC5-44800) 16GB×2枚 (32GB) 相性保証 288pin シー・エフ・デー販売 CFD Standard W5U5600CS-16G
TEAMGROUPのライティング機能付きDDR5-6000の16GB×2枚組。こちらは5万9980円。
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|TEAMGROUP (旧称 Team) T-FORCE DELTA RGB DDR5 6000MHz 32GB (16GBx2枚) CL38 PC5-48000 デスクトップ用 メモリ ホワイト Intel XMP3.0 / AMD EXPO 両対応【TEAMジャパン 国内正規品・メーカー無期限保証】FF4D532G6000HC38ADC01
5万円台を少しオーバーしているが、CFD販売のDDR5-6400の16GB×2枚組。銅箔ヒートシンク付きで6万800円。
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|CFD販売 デスクトップPC用メモリ グラフェン 銅箔 ヒートシンク DDR5-6400 16GB×2枚 (32GB) 相性保証 288pin シー・エフ・デー販売 CFD Standard W5U6400CS-16GC38F
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