【貴重なDDR5メモリ】プライムデーで見つけた5万1980円の32GBメモリ（16GB×2） これは早い者勝ち!?

Amazonプライムデーで、非常に貴重なDDR5メモリの出物を発見。32GB（16GB×2）で5万円台の商品をピックアップ。早い者勝ちかも!?

これからPCを組むなら、やっぱり32GBは欲しいですよね

まずは、CFD販売のDDR5-5600の16GB×2枚組。記事執筆時点で5万1980円。

TEAMGROUPのライティング機能付きDDR5-6000の16GB×2枚組。こちらは5万9980円。

5万円台を少しオーバーしているが、CFD販売のDDR5-6400の16GB×2枚組。銅箔ヒートシンク付きで6万800円。