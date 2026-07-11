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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第65回

【セール後半戦】まだまだあるぞ、お手頃SSD　欲しいならお早めに！

2026年07月11日 16時15分更新

文● 二子／ASCII

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　とにかく価格が大きく上昇してしまったSSD。それでも必要なら買うしかありません！　プライムデーも後半戦に入り、一部の商品は品薄傾向ですが、お買い得なSSDはまだまだ見つかりました！　必要な人は早めのチェックを！

キオクシア

おなじみキオクシアのスタンダードモデルもセール中。1TBモデルが2万7980円（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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　PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは最大6000MB/sと手頃なスペック。OSインストール用にも適した「LEGEND 860」の1TBが33％オフの2万5459円。

Image from Amazon.co.jp
【エイデータ】 SSD LEGEND 860 1000GB PCIe Gen4x4 M.2 2280 最大読込速度6000MB/秒 PS5 対応 取り外し可能なヒートシンク SLEG-860-1000GCS-I
プライムデーで「ADATA LEGEND 860 1TB」を入手
 

　続いては安心の「キオクシア」ブランドのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）で15％オフの2万7980円。

　
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB PCIe Gen4×4 NVMe 2.0d M.2 Type 2280 (最大読込:7,200MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B/R 【国内正規代理店保証品】
プライムデーで「キオクシア EXCERIA BASIC 1TB」を入手
 

　こちらも日本のブランドであるNextorage。PS5にも適したヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。

Image from Amazon.co.jp
Nextorage 日本メーカー NEM-PAシリーズ 1TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 最大転送速度7,400MB/s ヒートシンク搭載 M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAC1TB/N SYM ネクストレージ
プライムデーで「Nextorage NEM-PAシリーズ 1TB」を入手
 

　中国メーカーの1TBモデルの中から安価な製品をピックアップ。Biwin「NV7400」の1TBモデル（シーケンシャルリード7450MB/s）が20％オフの2万2482円。

Image from Amazon.co.jp
Biwin NV7400 1TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7450MB/s (R:7450MB/s、W:6500MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5/PS5 Pro動作確認済み メーカー5年保証
プライムデーで「Biwin NV7400 1TB」を入手
 

　旧型ノートPCの換装にちょうどいい？ 2.5インチタイプのKingSpec SSDの1TBが1万6900円。

Image from Amazon.co.jp
KingSpec SSD 1TB SATAIII 6Gb/s 2.5インチ内蔵SSD 最大読込：570MB/s (R：570MB/s、W：540MB/s) 3D NAND SATA SSD メーカー保証3年
プライムデーで「KingSpec SSD 1TB」を入手
 

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