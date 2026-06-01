GIGABYTE、DDR5メモリ1枚でデュアルチャネル級性能を実現する「D5 Single Boost」を発表

GIGABYTEは、Hynix M-Dieメモリモジュールを活用する新技術、「D5 Single Boost」機能を発表した。この新機能は、GIGABYTEのZ890およびB860シリーズのマザーボードに搭載されており、DDR5モジュール単体でもデュアルチャネルXMPに匹敵する性能を低コストで実現する。

D5 Single Boostは、Hynix M-Dieモジュールを自動検出し、精密な調整を行うことで、単一のDIMMでデュアル構成と同等の速度を達成する。この機能により、ユーザーは手動設定や専門知識なしで最適なパフォーマンスを得ることができるという。GIGABYTEの独自技術である「D5 Bionic Corsa」がAI駆動システムを活用してシングルモジュールの性能を飛躍的に向上させ、最大で8400 MT/sのメモリ速度を実現する。

単一モジュールでこのパフォーマンスを実現することにより、シングルDIMM構成は低予算の妥協ではなく、賢明な選択肢として位置付けられることとなる。ユーザーは、1つのDIMMでXMPクラスのパフォーマンスを確保しながら、CPUやGPUなど他の重要なコンポーネントへの投資を増やすことができる。

D5 Single Boost機能を利用するために、GIGABYTEの公式サイトから最新のBIOSアップデートをダウンロードする必要がある。詳細な情報や対応モデルについては、GIGABYTEの公式サイトおよび各マザーボード製品ページを参照してほしい。