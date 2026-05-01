GIGABYTE、新BIOSアップデートでコスト効率の高いDDR5メモリサポートを拡大

GIGABYTEは5月1日、新しいBIOSアップデートを発表した。このアップデートは、Intel 800 / 700 / 600シリーズのマザーボードに対応し、最新のHUDIMM (One Sub-channel DDR5) メモリ規格を完全にサポートするものである。

GIGABYTEのBIOSアップデートは、従来のDDR5メモリ設計を大きく変えるもので、HUDIMM (One Sub-channel DDR5) モジュールの使用を可能にする。これは特に、DDR5メモリの価格高騰と供給不足が続く中、さまざまな予算レベルのユーザーに対して、先進技術へのアクセスを安価に提供するというGIGABYTEの姿勢を示している。

One Sub-Channel DDR5は、標準的なデュアル32ビット・サブチャネルではなく、シングル32ビット・サブチャネルを採用することで、メモリモジュールのコストを大幅に下げる新しい規格だ。これにより、一般ユーザーやエントリーレベルの自作PCユーザーが、対費用効果の高い最新DDR5プラットフォームを活用しやすくなる。

さらに、GIGABYTEの新BIOSは、HUDIMM (One Sub-channel DDR5) モジュールをシームレスに検出し、安定した動作を追加設定なしで提供する。これにより、非対称メモリ構成を自由に組み合わせることができるようになり、ユーザーは8GBのHUDIMMと16GBのUDIMMを組み合わせ、24GBのメモリ構成が実現可能となる。この柔軟性が、メモリ全体を交換することなく、より経済的なアップグレードを助ける。

今回のBIOSアップデートは、GIGABYTEのIntel 800、700、600シリーズのすべてのマザーボードモデルに適応可能だ。詳細についてはGIGABYTEの公式サイトや各製品ページのサポート欄で確認できる。