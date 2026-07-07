DDR5メモリ買うなら早めに。ノートPC用64GBが10万円超えオフ【Amazonプライムデー2026】

CFD販売 ノートPC用メモリ DDR5-5600 32GB×2枚 (64GB)

通常価格19万9628円→9万1980円（54％オフ）

CFD販売のノートPC用DDR5メモリが10万7648円引き。32GB×2枚の合計64GB構成で、DDR5-5600、SODIMM、CL46-46-46-90、1.1VというノートPC向けの大容量メモリ。動画編集やローカルAIなど、16GBや32GBで窮屈に感じている人にとってはかなり良いお値引きです。

こんな人にオススメ：

✓ ノートPCのメモリをまとめて増やしたい人

✓ 動画編集や仮想環境をよく使う人

✓ 相性保証や国内サポートを重視したい人

64GBあればブラウザの大量タブや仮想マシンを扱っても余裕が出しやすく、ノートPCを買い替えずに強化する選択肢にもなります。DDR5メモリの価格の上限が見えないいま、64GB化を考えている人はぜひ見てみてください。