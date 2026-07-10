金インゴット1本ごとの所有権をNFTに記録する売買技術を実証

株式会社アウラムは6月29日、自社開発の動産デジタル台帳プラットフォーム「AURAM（アウラム）」を活用し、金庫内の金インゴットを物理的に移動させることなく、オンライン売買に伴う所有権移転のプロセスをブロックチェーン上に記録・実装する技術実証（PoC）に成功したと発表した。

今回の実証は、民法第184条「指図による占有移転」に基づき、特定の金インゴット1本ごとの権利移転をNFTとして記録するもの。テストネット環境を用いた代金決済は伴わない環境下での検証だったが、民法上の「指図による占有移転」の手続きをNFTを用いて記録できることを確認したという。

同社は今後、この技術を活用した売買の商用化に向けて、資本関係のない第三者を交えた実証を進める計画だ。保管を担う倉庫事業者や、取引に参画する地金商・貴金属取り扱い事業者との提携模索を始めており、幅広いパートナー企業を募集している。

従来、日本の地金商などが提供する一般的な金の預かりサービスの多くは、所有権が一度事業者側へ移転し、顧客は同種・同量・同品質の金の返還を請求できる債権を有しているに過ぎなかった。そのため事業者が倒産した場合、顧客は預けた現物に対する優先権を持てず、一般債権者として扱われてしまうリスクがあった。

本モデルは、顧客が金インゴットの所有権を保持し続ける点が異なる。今回の取り組みは、商用化に向け経済産業省の「グレーゾーン解消制度」を活用し、その適法性について法務省へ照会を行っているという。