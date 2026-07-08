すき家、牛丼30円値上げ、人気「ニンニクの芽牛丼」は並盛据え置きで本日スタート

ゼンショーグループの牛丼チェーン「すき家」は、本日7月8日より「牛丼」をはじめとする一部商品の価格を改定します。
牛丼はミニからメガまで全サイズ一律30円値上げ。並盛は450円から480円となります。また、「牛カルビ焼肉丼」も値上げの対象となる一方、カレーは価格据え置きです。
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また、同日7月8日より、「ニンニクの芽牛丼」各種を販売します。
毎年夏に登場し人気を集めている期間限定商品。「ニンニクの芽牛丼」「ダブルニンニク牛丼」「トリプルニンニク牛丼」の並盛に関しては、去年と価格据え置きで登場します（サイズによっては価格差があります）。
「ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼」各種、各サイズは、去年より値上がりしています。
▲ニンニクの芽牛丼
(ミニ)630円、(並盛)690円、(中盛)890円、(大盛)890円、(特盛)1090円、(メガ)1270円
「ニンニクの芽牛丼」は、すき家の牛丼に“すき家特製旨辛だれ”を和えたニンニクの芽をトッピングした商品です。
ラー油や唐辛子、刻みニンニクを使った“すき家特製旨辛だれ”をシャキシャキ食感のニンニクの芽に合わせ、食欲をかき立てる味わいに仕上げているそうです。
▲ダブルニンニク牛丼
(ミニ)700円、(並盛)760円、(中盛)960円、(大盛)960円、(特盛)1160円、(メガ)1340円
同時に、ほくほくの“フライドにんにく”をのせた「ダブルニンニク牛丼」、さらにニンニクと唐辛子の特製フレークをトッピングした「トリプルニンニク牛丼」も登場します。
▲トリプルニンニク牛丼
(ミニ)770円、(並盛)830円、(中盛)1030円、(大盛)1030円、(特盛)1230円、(メガ)1410円
▲ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼
(並盛)990円、(ごはん大盛)1040円、(特盛)1390円
また、「ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼」など、ニンニクの芽と「牛カルビ焼肉丼」を組み合わせた商品も販売。やみつきになる味わいの牛カルビは、旨辛なニンニクの芽と相性抜群だといいます。
▲ダブルニンニク牛カルビ焼肉丼
(並盛)1060円、(ごはん大盛)1110円、(特盛)1460円
▲トリプルニンニク牛カルビ焼肉丼
(並盛)1130円、(ごはん大盛)1180円、(特盛)1530円
すき家の牛丼値上げはショックですが、「ニンニクの芽牛丼」の並盛は昨年と同じ価格。ちょっとほっとしますね。
（※文中の価格はすべて税込）
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