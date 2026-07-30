1000円お得!? カプリチョーザ夏の福袋、お得すぎでは？ 8月1日スタート

イタリアンレストラン「カプリチョーザ」は、8月1日から夏の福袋「サマーバッグ」を数量限定で販売します。価格は4000円。

創業48周年を記念した「カプリチョーザ 大創業祭」の一環で発売するもので、5000円分のお食事券に加え、オリジナルグッズや人気商品をセットにした内容です。

●サマーバッグ 4000円

（内容）・オリジナルのメッシュバッグ

・オリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」

・カプリチョーザ ドレッシング（280ml）

・5000円分のお食事券

メッシュバッグは、この福袋のために制作したオリジナルデザイン。シルバーカラーのメッシュ素材にブランドロゴをあしらい、普段使いや買い物、レジャー、ビーチなど夏のさまざまなシーンで活躍するデザインに仕上げたといいます。



そほのか、ンカフェインのオリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」、カプリチョーザ ドレッシング（280ml）入り。さらに購入店舗で利用できる5000円分のお食事券がセットになっています。



販売予定数がなくなり次第終了。販売数は店舗によって異なります。



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お食事券だけで購入価格を1000円分も上回るお得感ある内容。さらに、バッグやドレッシング付いてきます。これは、カプリチョーザをよく利用する人は十分もととれちゃいそうですよ。要チェックです！





・開始日：2026年8月1日