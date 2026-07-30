1000円お得!? カプリチョーザ夏の福袋、お得すぎでは？ 8月1日スタート

イタリアンレストラン「カプリチョーザ」は、8月1日から夏の福袋「サマーバッグ」を数量限定で販売します。価格は4000円。
創業48周年を記念した「カプリチョーザ 大創業祭」の一環で発売するもので、5000円分のお食事券に加え、オリジナルグッズや人気商品をセットにした内容です。
●サマーバッグ 4000円
（内容）・オリジナルのメッシュバッグ
・オリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」
・カプリチョーザ ドレッシング（280ml）
・5000円分のお食事券
メッシュバッグは、この福袋のために制作したオリジナルデザイン。シルバーカラーのメッシュ素材にブランドロゴをあしらい、普段使いや買い物、レジャー、ビーチなど夏のさまざまなシーンで活躍するデザインに仕上げたといいます。
そほのか、ンカフェインのオリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」、カプリチョーザ ドレッシング（280ml）入り。さらに購入店舗で利用できる5000円分のお食事券がセットになっています。
販売予定数がなくなり次第終了。販売数は店舗によって異なります。
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お食事券だけで購入価格を1000円分も上回るお得感ある内容。さらに、バッグやドレッシング付いてきます。これは、カプリチョーザをよく利用する人は十分もととれちゃいそうですよ。要チェックです！
・開始日：2026年8月1日
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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