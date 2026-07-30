【本日】スパゲティ半額、カプリチョーザ「大創業祭」ラストチャンスだよ

今日がラストチャンスです。イタリアンレストラン「カプリチョーザ」は本日7月30日に大創業祭を開催。17時以降のディナータイム限定で、「トマトとニンニクのスパゲティ」を半額で提供します。



対象の「トマトとニンニクのスパゲティ」は40年以上愛されている同店の看板メニュー。カプリチョーザと言えば「これ！」という人も多いはず。



カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げた、シンプルかつパンチの効いた一品といいます。



半額の対象はレギュラー、ダブル、トリプルの全サイズです。



（以下は価格例）

レギュラー1320円→660円

ダブル2580円→1290円

トリプル3840円→1920円

※店舗により価格が異なる



大創業祭は、7月16日以降、7月の木曜日開催され、30日（木）は3回目の実施。



大創業祭の一環として、8月1日からは夏の福袋「サマーバッグ」が販売されますが、半額デーはいったん終了。今日がラストチャンスになるので、お近くにカプリチョーザがある人はチェックしてみてくださいね。



