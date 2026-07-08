見えないから気になる！セブン「カフェBOX」新作、温玉とろ〜でそそる

セブン‐イレブン・ジャパンは「温玉ビビンバ（もち麦）」（699円）を全国のセブン‐イレブン店舗にて7月7日より発売中です。

「旅するCAFÉ BOX」シリーズに新作

小さな「旅気分」をテーマにしたセブンの「旅するCAFÉ BOX」シリーズに、「ビビンバ」が新登場します。

商品は本場韓国の「淳昌（スンチャン）コチュジャン」を使用した本格的な味わいと、健康志向の方にうれしい「もち麦」をご飯に混ぜたプチプチとした食感が楽しめる、食べ応えのある一品だといいます。

また、キッチンカーやカフェで提供されるようなボックス容器を採用することで、フタを開けて食べる前に、豊かな香りや、彩りよく盛り付けられた具材の見た目も楽しめる商品となっているそうです。

見えない、のにオシャレ感！

「旅するCAFÉ BOX」は、5月に始まったばかりの新シリーズです。第一弾では「タコライス」と「旨辛チーズタッカルビ」が登場しました。



ボックス容器なので、中身は写真でしか確認できないのが、コンビニ弁当としてはちょっと異色。それでも、世界観を含めておしゃれで、つい手が伸びちゃうんですよね。

今回は本格的な味わいと、お弁当ならではの手軽さを両立した「ビビンバ」。



セブン‐イレブンという身近な場所にありながら、食べるとちょっとした非日常を感じられる新しいスタイルのお弁当を、試してみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）