セブン限定「ジム飯」が本気すぎる！ たんぱく質47.3gのジャンバラヤ＆ボロネーゼ

セブン‐イレブンは7月7日から、冷凍弁当「ジム飯 チキンジャンバラヤ」と「ジム飯 ボロネーゼショートパスタ」を首都圏1都3県の店舗で順次発売します。

ボディビル連盟コラボ「ジム飯」

「ジム飯」は日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）とコラボレーションした冷凍弁当シリーズで、ボディビル選手とビキニフィットネス選手がレシピを監修しています。

一食で必要なたんぱく質をしっかり確保しながら、味・食感・本格感のすべてに妥協しないことを目指して開発されています。

▲ジム飯 チキンジャンバラヤ 753円

JBBF日本男子ボディビル選手権2025チャンピオン 扇谷開登選手が監修した商品で、1食あたりたんぱく質47.3gを含みます。

独自の低温調理でしっとりとした食感に仕上げた鶏むね肉を使用し、玄米に7種類のスパイスとオリジナル抽出の鶏ガラスープを合わせています。1食290gあたりのエネルギーは409kcal、脂質は6.4gです。

▲ジム飯 ボロネーゼショートパスタ 753円

ビキニフィットネス世界チャンピオン 安井友梨選手が監修した商品で、1食あたりたんぱく質30.5gを含みます。

赤身率の高い牛の内もも肉と外もも肉を使用し、3日間煮込んだデミソースを合わせています。1食270gあたりのエネルギーは393kcal、脂質は8.0gです。

筋トレ民は要チェック！

ボディメイクを意識した冷凍弁当でありながら、ジャンバラヤやボロネーゼといった食べ応えのあるメニューがそろっているのは気になりますね。

冷凍食品なのでストックしやすいのもうれしいポイントです。この機会に近くのセブン‐イレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月7日

※価格は税込み表記です。