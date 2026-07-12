レモンぎっしり！見た目も涼しい夏ラーメン、魁力屋で登場

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は7月15日より「冷やしレモンラーメン」（1078円）を期間限定で販売します。

この夏食べたい！「冷やしレモンラーメン」

夏に向けた、さっぱりと食べやすい一杯が魁力屋で登場します。

▲「冷やしレモンラーメン」（並）1078円 、（大）1232円

レモンピールを使った特製の「レモン塩醤」が、爽やかな香りと心地よい酸味、ほのかな苦みを演出した冷やしラーメン。



さらに旨みたっぷりの塩だれと鶏ガラを合わせ、具材には、しっとりとした鶏チャーシューとシャキシャキ食感のレタスを使用。仕上げにレモンスライスと九条ねぎを添え、見た目にも涼やかで、最後まで飽きずに楽しめる一杯としています。

最後の一滴まで飲み干したくなる

リリースには「爽快な味わいでありながら、コクが広がり、暑い夏でも思わず最後の一滴まで飲み干したくなること間違いなし」と紹介されています。暑い日に食べたくあなりますね！



爽やかな酸味が食欲をそそること間違いなしの「冷やしレモンラーメン」、ぜひ試してみてください。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年7月15日