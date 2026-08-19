仕事中のコーヒー、これならたっぷり600ml！ 「ファイア」24本が16％オフ

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「ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml 24本」は、600mlの大容量が特徴の無糖ブラックコーヒーです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,546円から16％オフの2,128円で販売されています。1本あたり約89円です。

「ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック」の特徴

Amazon商品ページより

キリンビバレッジ「ファイア ワンデイ ブラック」は、苦味と酸味を抑えたすっきりゴクゴク飲みやすい味わいのブラックコーヒーです。

500mlより大容量の600mlサイズで、ラベルレスタイプのペットボトル入りです。直火で仕上げたコーヒーの香ばしい香りが楽しめるとしています。

冷たい状態だけでなく、常温になっても飲める商品です。無糖、カロリーゼロで、仕事中のリフレッシュや在宅ワークのおともにも適した商品としています。

まとめ：大容量ブラックコーヒーをまとめて確保！

「ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで16％オフになっています。

普段からブラックコーヒーを飲んでいる人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。