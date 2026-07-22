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すき家のシェイクってどう？150円～、店舗限定だけど定着しているよね

2026年07月22日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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　「すき家でシェイク？」と思う人もいるかもしれませんが、実はすき家では店舗限定で「Sukiシェイク」を販売しています。牛丼チェーンでは珍しいシェイクメニュー。いったいどんな魅力があるのでしょうか。

牛丼チェーンでシェイク!? 実は定番商品

　「Sukiシェイク」は2023年ごろから一部店舗で販売がスタート。現在は店舗限定ながら定番メニューとして展開されており、季節限定フレーバーも継続的に登場しています。

「Sukiシェイク バニラ」。Sサイズ150円～

　定番の「Sukiシェイク バニラ」はSサイズ150円からと手頃な価格で楽しめるほか、「Sukiシェイク 抹茶」、期間限定の「Sukiシェイク アップルマンゴー」など、季節に合わせたフレーバーも展開しています。

「本格的な味わい」と噂の「Sukiシェイク 抹茶」

期間限定で発売中の「Sukiシェイク アップルマンゴー」も

　食事のお供としてはもちろん、単品でも注文でき、テイクアウトにも対応しています。

　ロードサイド店舗が多いすき家では、家族連れで利用する人も少なくありません。食後のデザートとして子どもとシェアしたり、ドライブのお供としてテイクアウトしたりと、牛丼チェーンのドリンクというより、ちょっとしたスイーツ感覚で利用されているのかもしれません。

　一方で、店内で食後にひとりゆっくり味わうという楽しみ方もありそうです。

　SNSでも「コスパがいい」「飲みやすい」といった感想が見られ、利用者に受け入れられている様子がうかがえます。

夏限定「ラムネ」フレーバーが登場

　7月8日からは新フレーバー「Sukiシェイク ラムネ」が登場しています。

「Sukiシェイク ラムネ」S210円、M260円、L350円

　バニラシェイクにラムネ風味のソースを合わせ、カラフルなシャリシャリシュガーをトッピングした夏限定フレーバーです。お祭りの定番でもあるラムネを採用しており、季節感のある一杯です。

　これまで飲んだことがある人はもちろん、「すき家にシェイクがあるなんて知らなかった」という人も、暑い日のおでかけのお供として活用してみてはいかがでしょうか。

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