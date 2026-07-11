牛たん食べ放題きたー！100分楽しめる夏限定コース、売り切れ次第終了

和食レストラン「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」は7月14日から、「夏の牛たん食べ放題」を開催します。

牛たん食べ放題が売り切れ御免で登場！

ゆず庵では、寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼きなどの100分制食べ放題コースを用意しています。今回、店内で1枚ずつカットした「牛たんしゃぶしゃぶ」を楽しめる「牛たん付き 贅沢コース」を期間限定で提供。

メインの牛たんは0.9mmの厚さに仕上げ、なめらかな口当たりを保ちながら、さっと火が通るようにしたといいます。脂の甘みと肉の味を楽しめる一品としています。

■夏の牛たん食べ放題 概要

店舗：ゆず庵

販売期間：7月14日〜8月中旬

販売価格：

牛たん付き 贅沢コース 5478円 ※一部店舗では5808円

牛たんしゃぶしゃぶ単品 539円

この夏だけの牛たん祭り！

暑い季節でも、さっと火を通して楽しめる牛たんしゃぶしゃぶは、期間限定ならではの特別感がありますね。

食べ放題で思い切り味わうのも、単品で気軽に楽しむのも選べるのが魅力です。この機会に、ゆず庵へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。