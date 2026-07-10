セブン限定「氷結mottainai」　甘～い富良野メロンをチューハイに！

キリンビールは8月4日から、「キリン 氷結mottainai 富良野メロン（期間限定／セブン‐イレブン等限定）」を全国のセブン‐イレブン、ヨークベニマル、イズミ、ダイイチで順次発売します。350ml缶、500ml缶を展開、オープン価格。

果実のフードロス削減と農家支援を目的とした「氷結mottainai」シリーズの第2弾で、見た目の理由で廃棄予定だった北海道産「富良野メロン」を使用したチューハイです。

富良野メロンならではのまろやかな甘さとジューシーさを、みずみずしい果実感と爽やかな香りで楽しめるとしています。果汁は0.2％、アルコール分は4％です。

今回の取り組みでは、「富良野メロン」約5000個分にあたる約8tの「モッタイナイ果実」のフードロス削減を目指すとしています。

廃棄予定だった富良野メロンがお酒に！

規格外になってしまった富良野メロンを活用した取り組みは、おいしさとフードロス削減の両方につながるのが魅力ですね。

期間限定の商品なので、富良野メロンの果実感を味わってみたい方は、この機会に近くの対象店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月4日（順次発売）

※価格は税込み表記です。