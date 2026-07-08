スパゲッティ半額祭り！3日間限定「トマトとニンニクのスパゲティ」1320円→660円に

カジュアルイタリアンのカプリチョーザは、「カプリチョーザ 大創業祭」の企画として、7月16日、23日、30日のディナータイム限定で「トマトとニンニクのスパゲティ」全サイズを定価の半額で販売します。

看板スパゲティが半額に！3日間限定

カプリチョーザは今年で創業48周年。6月から実施している「大創業祭」の第2弾として、7月・16日、23日、30日（いずれも木曜日）の3日間限定、17時以降の時間帯で、半額メニューを提供します。



対象は創業当時からの看板メニュー「トマトとニンニクのスパゲティ」。レギュラー、ダブル、トリプルの全サイズが半額の対象になります。



（以下は価格の一例）

レギュラー1320円→660円／ダブル2580円→1290円／トリプル3840円→1920円

※店舗により価格が異なる



「トマトとニンニクのスパゲティ」はカプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらもパンチの効いた一品。

イタリアのマンマの味を思い出させるこの味を求めて、3世代で通うファンもいるほどの、40年以上愛されている看板メニューだといいます。

木曜のディナーはカプリチョーザへ！

カプリチョーザのアイコンとも言える人気メニューをお得に楽しむチャンスがやってきます！



7月の木曜日のディナーはカプリチョーザで決まり！ぜひ近くの店舗を探してチェックしてみてください。



・開始日：2026年7月16日

・開始日：2026年7月23日

・開始日：2026年7月30日

（※文中の価格はすべて税込）