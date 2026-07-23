【本日】スパゲティが半額、カプリチョーザ大創業祭で「トマニン」1320円→660円

朗報です！ イタリアンレストラン「カプリチョーザ」は本日7月23日に大創業祭を開催。17時以降のディナータイム限定で、「トマトとニンニクのスパゲティ」を半額で提供します。



対象の「トマトとニンニクのスパゲティ」は40年以上愛されている同店の看板メニュー。カプリチョーザと言えば「これ！」という人も多いはず。



カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げた、シンプルかつパンチの効いた一品といいます。



半額の対象はレギュラー、ダブル、トリプルの全サイズです。



（以下は価格例）

レギュラー1320円→660円

ダブル2580円→1290円

トリプル3840円→1920円

※店舗により価格が異なる



大創業祭は、7月16日以降、7月の木曜日開催され、23日（木）は2回目の実施。



次回は7月30日（木）に実施予定。お近くにカプリチョーザがある人はチェックしてみてください。ただし、ディナータイム限定なので注意が必要ですよ！

（※文中の価格はすべて税込）