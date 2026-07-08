630円→500円！骨なしモモ黄金フライドチキン4ピースが割引に

韓国発のフライドチキンチェーン「bb.q オリーブチキンカフェ」は、7月9日から7月22日の期間限定で、骨なしモモチキンを特別価格で販売します。

「骨なしモモ黄金フライドチキン」が割引

4ピースはワンコインに

オリーブチキンカフェは世界25ヵ国に進出しており、国内では東京・神奈川・大阪などに出店しています。



モモ肉のジューシーな食べごたえが特長の「骨なしモモチキン」が人気のシリーズ。中でも「骨なしモモ黄金フライドチキン」は、韓国チキンのピリっと香ばしいクリスピーな衣のおいしさを楽しめる定番メニューです。



今回、利用者への感謝キャンペーンとして「骨なしモモチキン」のセール販売を実施。「骨なしモモ 黄金フライドチキン／ スイート＆ソルティーガーリック／クランチガーリック」の4ピース、8ピース入りが対象です。

・骨なしモモ 黄金フライドチキン

4ピース：通常630円 → 500円

8ピース：通常1260円 → 1000円

・骨なしモモ スイート＆ソルティーガーリック

4ピース：通常690円 → 600円

8ピース：通常1380円 → 1200円

・骨なしモモ クランチガーリック

4ピース：通常690円 → 600円

8ピース：通常1380円 → 1200円



「骨なしモモ黄金フライドチキン」に加え、甘じょっぱさにニンニクの刺激が食欲をそそる「スイート＆ソルティーガーリック」、ザクザク食感に強烈なガーリックの香りが特徴の「クランチガーリック」の2種類も特別価格で用意されているのがポイントです。

お得な2週間 食べ逃し厳禁！

昨年も大好評だったというこの企画。定番の黄金フライドチキンはもちろん、ガーリックチキンならではのガツンと濃厚な味わいも、この機会に試してみたいですね！

お得な2週間をお見逃しなく！



・開始日：2026年7月9日

・終了日：2026年7月22日

（※文中の価格はすべて税込）