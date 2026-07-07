「映画ちいかわ」コラボのしるこサンド爆誕！ セイレーン・人魚もいる限定パッケージ

松永製菓は、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を記念したコラボ商品「映画ちいかわ しるこサンド」を7月17日から数量限定で発売します。

今回の商品は、2026年に発売60周年を迎える「しるこサンド」と、7月24日に公開される「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」がコラボレーションした限定パッケージです。

ちいかわらんど・ちいかわマーケットで7月17日に先行発売し、セブン‐イレブンとNewDaysでは7月20日から、JR東海リテイリング・プラスが運営する対象店舗では7月21日から販売します。

▲映画ちいかわ しるこサンド 149円

パッケージには、腰みの姿のちいかわたちに加え、映画に登場する「セイレーン」や「人魚」をデザインしています。裏面には映画の“あのシーン”をイメージしたデザインも採用しています。

中身は、あんこを挟んで焼き上げた「しるこサンド」です。1966年の発売以来、世代を問わず親しまれてきた名古屋発祥のロングセラービスケットで、内容量は50gです。

「ちいかわ しるこサンド」

これは欲しい！

ちいかわの作中にも登場した「しるこサンド」から、ついにコラボ商品が登場します。映画の世界観を取り入れた限定パッケージは、食べる前から気分が盛り上がりそうですね。

しるこサンドの定番のおいしさと、ちいかわのかわいらしいデザインを一緒に楽しめるのも魅力です。

数量限定の商品なので、気になる方は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

★ちいかわらんど・ちいかわマーケット先行発売

・発売日：2026年7月17日

★セブン‐イレブン、NewDays順次発売

・発売日：2026年7月20日

★JR東海リテイリング・プラス運営店舗

・発売日：2026年7月21日

※価格は税込み表記です。