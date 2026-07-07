AIと専門チームの連携で健診業務を代行、「アンドエル健診代行」正式リリース
アンドエル株式会社は、企業の健康診断に関する業務を代行するサービス「アンドエル健診代行」の正式リリースを発表した。健康診断の手配や診断データの回収、診断後の事務処理など、人事・労務担当者が行う一連の業務を専門チームとAIが連携して引き受け、担当者の負担を軽減するとしている。
同社によると、健康診断業務には施設情報の集約や比較、関連する事務作業などAIを活用することで効率化できる業務が多数ある一方、医療機関ごとの予約手段や健康保険組合の制度、従業員一人ひとりへの対応には、運用の知見と人の判断が欠かせないという。「アンドエル健診代行」では、従業員へのヒアリングや医療機関の予約・日程調整、従業員への受診案内など、健康診断の手配に関する一連の業務を同社が代行。定型業務はAIで効率化し、施設ごとの予約や日程調整などを専門チームが担うことで、人事・労務担当者の負担軽減を図る。
全国のクリニックや健診センターと連携することで、従業員の居住地や勤務地に合わせて施設を手配できるとのこと。リモートメンバーや地方在住の従業員、外国籍の従業員、一部の部署のみといった多様なケースに対応するほか、電話・Web・FAXなど施設ごとに異なる予約手段にも対応するという。
受診後には、健診データを回収し、企業ごとに指定のクラウドサービスに連携する。データの整理やとりまとめを代行し、回収済み／未回収のステータス管理に対応して抜け漏れを防ぐとのこと。また、回収した健診データをもとに、労働基準監督署への報告書の入力を補助するという。加えて、同一健診施設での受診が一定人数以上の場合には、施設への請求書回収と支払い処理も一括で代行するとのこと。
同サービスでは、「予約代行のみ」や「健診データの回収まで」、「請求書回収・支払い処理まで」といった必要な代行範囲に応じてプランを選択できるとのこと。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります