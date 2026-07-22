Steam Controller再入荷　7月23日10時から

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

記事執筆現在は売り切れ。再入荷が待たれていた

　KOMODOは7月21日、Steamに特化した多機能コントローラー「Steam Controller」について、日本・韓国・台湾・香港向けの再入荷を、7月23日10時（日本時間）より予定していると発表した。価格は1万7800円となる。

・販売ページ（KOMODO STATION）
https://komodostation.com/product/steam-controller_jpy/

　「Steam Controller」は、PCプラットフォーム・Steamの全ゲームライブラリに対応したコントローラー。2026年5月に発売したが、あまりの人気に即完売となっていた。

　注意点として、購入時にSMS認証が入る場合があるとのこと。KOMODO STATIONアカウントに登録している電話番号に問題がないか事前に確認しておくと、スムーズに進められるだろう。

【製品の特徴】

●Steam Controller Puck……BluetoothおよびUSBの両方に対応し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現
●TMR磁気サムスティック……高精度・高応答・高耐久を実現し、モーションコントロールを可能にした静電容量式タッチ機能を搭載
●高度なハプティクス……強力なモーターにより、複雑な波形の処理が可能になり、深い没入感を提供
●ジャイロ操作……静電容量式タッチ対応のモーション入力により、より高い精度と没入感を実現

© 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります