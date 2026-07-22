KOMODOは7月21日、Steamに特化した多機能コントローラー「Steam Controller」について、日本・韓国・台湾・香港向けの再入荷を、7月23日10時（日本時間）より予定していると発表した。価格は1万7800円となる。

「Steam Controller」は、PCプラットフォーム・Steamの全ゲームライブラリに対応したコントローラー。2026年5月に発売したが、あまりの人気に即完売となっていた。

注意点として、購入時にSMS認証が入る場合があるとのこと。KOMODO STATIONアカウントに登録している電話番号に問題がないか事前に確認しておくと、スムーズに進められるだろう。

📢 セキュリティ強化のため、ご購入時にSMS認証をお願いする場合があります。



スムーズにご購入いただくため、販売開始前に以下をご確認ください。



✅ アカウントに登録されている電話番号が、現在SMSを受信できる番号であること



✅ SMSの受信拒否設定や迷惑メッセージ対策をご確認ください。… — KOMODO 日本公式 (@KOMODO_Games_JP) July 21, 2026

【製品の特徴】

●Steam Controller Puck……BluetoothおよびUSBの両方に対応し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現

●TMR磁気サムスティック……高精度・高応答・高耐久を実現し、モーションコントロールを可能にした静電容量式タッチ機能を搭載

●高度なハプティクス……強力なモーターにより、複雑な波形の処理が可能になり、深い没入感を提供

●ジャイロ操作……静電容量式タッチ対応のモーション入力により、より高い精度と没入感を実現

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