Amazonで再び激安になっているiPhone Air……本当にイイ製品なのに、やっぱり人気微妙？

円安進行にともなうiPhoneの値上げが発表されて約10日。Amazon.co.jpでの再びのiPhone Air大幅割引が注目を集めている。
プライムデーで用意した分の残りを割引販売中？
Apple Storeでは値上がりしているので超オトク
Amazon.co.jpでの価格は256GBモデルが13万9800円、512GBモデルが15万6800円、1TBモデルが16万9800円と、プライムデーの目玉になったときと同じ（なお、カラーについては品切れもあり）。
ちなみにプライムデーの後にiPhone Airも値上げされているので、現在のApple Storeでの価格はそれぞれ17万7800円、21万2800円、24万7800円。1TBモデルなら、なんと価格差は7万8000円だ。
編集部の実際のユーザーが語るiPhone Airの魅力については、別記事を参照いただきたいが（【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」）、持つたびに感動できる圧倒的薄さに、最新のApple Intelligenceの動作、そしてお手頃価格と文句なしの1台だ（もちろんカメラが1つという明白な弱点はあるが）。興味があるなら、ぜひチェックしてほしい。
編集部のひとこと：先日のiPhone値上げで反映されたのは、あくまで円安進行分のみ（米国での価格は変わっていない）。今秋以降登場の新機種では、米国での価格も上昇し、さらなる大幅値上げが予想されている。
その点、現行モデルのiPhone Airは、iOS 27で導入されるSiri AIでの自然な会話など、最新のApple Intelligenceまで使える（現行機種でほかに対応しているのはiPhone 17 Proのみ）優秀なモデル。それだけiPhone Airの人気がイマイチという見方もできるのだが……。カメラが1つでいいというなら、間違いなく超お買い得だ。
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