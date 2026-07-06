【新品iPhoneが8万4800円】iPhoneの価格すべて判明！ やっぱりiPhone Airの最大6万円引きが一番オトク

Amazonプライムデーの本セールがついに開幕。その目玉となるiPhoneの価格がすべて判明した。

プライムデーが本格スタート

まだまだ現役の「iPhone 16e」「iPhone 15」が目玉品

本セールで追加されたのは「iPhone 16e」と「iPhone 15」の旧機種2モデル。価格はそれぞれ8万4800円と9万8800円。iPhone 16eは256GBモデルも8万9800円だ。半導体価格の急騰と円安進行の影響で次期iPhone以降、大幅な値上げが予想されるだけに、まだまだ現役で使える両モデルがこの価格なら、買いだろう。

iPhone Airは1TBモデルが驚愕の6万円引き

256GBモデルでも2万円引き 最速チップ搭載でこの価格はヤバい

ただし、真に“お買い得”と言えるのが、「iPhone Air」！ iPhone Airについて詳しくは別記事で紹介しているのですが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、感動が止まらない圧倒的な薄さと、iPhone 17 Proとともに最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneでもあるなど、長く使えるという意味では文句なし。

しかも割引額も大きい！

256GBモデルは2万円引きの13万9800円！ さらに容量が欲しい人向けの512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円、1TBモデルは6万円引きの16万9800円。メモリ高騰時代に1TBがこの価格は間違いなのか？ のレベル。

今後予想されるiPhoneの値上げの前に新しいiPhoneを入手して、余裕の面持ちでその瞬間を迎えるのは大有りだ！