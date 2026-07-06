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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第46回

【新品iPhoneが8万4800円】iPhoneの価格すべて判明！ やっぱりiPhone Airの最大6万円引きが一番オトク

2026年07月10日 00時03分更新

文● 二子／ASCII

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　Amazonプライムデーの本セールがついに開幕。その目玉となるiPhoneの価格がすべて判明した。

iPhone

iPhonme 16eが8万4800円～

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プライムデーが本格スタート
まだまだ現役の「iPhone 16e」「iPhone 15」が目玉品

　本セールで追加されたのは「iPhone 16e」と「iPhone 15」の旧機種2モデル。価格はそれぞれ8万4800円9万8800円iPhone 16eは256GBモデルも8万9800円だ。半導体価格の急騰と円安進行の影響で次期iPhone以降、大幅な値上げが予想されるだけに、まだまだ現役で使える両モデルがこの価格なら、買いだろう。

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone 16e」（ブラック）
Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone 15」（128GB、ピンク）
プライムデーで「iPhone 16e」を入手

プライムデーで「iPhone 15」を入手

iPhone Airは1TBモデルが驚愕の6万円引き
256GBモデルでも2万円引き　最速チップ搭載でこの価格はヤバい

　ただし、真に“お買い得”と言えるのが、「iPhone Air」！　iPhone Airについて詳しくは別記事で紹介しているのですが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、感動が止まらない圧倒的な薄さと、iPhone 17 Proとともに最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneでもあるなど、長く使えるという意味では文句なし。

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）

　しかも割引額も大きい！

　256GBモデルは2万円引きの13万9800円！　さらに容量が欲しい人向けの512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円1TBモデルは6万円引きの16万9800円。メモリ高騰時代に1TBがこの価格は間違いなのか？ のレベル。

プライムデーで「iPhone Air（256GB、スペースブラック）」を入手

プライムデーで「iPhone Air（512GB、ライトゴールド）」を入手

プライムデーで「iPhone Air（1TB、スカイブルー）」を入手


　今後予想されるiPhoneの値上げの前に新しいiPhoneを入手して、余裕の面持ちでその瞬間を迎えるのは大有りだ！


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