アップル「iPhone 17」値上げ　ヨドバシ、アマゾンなど一部店舗で

ヨドバシ.comおよびAmazon.co.jpでは6月25日現在、「iPhone 17」シリーズと「iPhone Air」の一部モデルの販売価格が、Apple Store Onlineに対して高く設定されている。

同日11時30分現在、価格差が確認できた主なモデルは以下のとおり。

●価格差が確認できたモデルと各店舗の販売価格（一例／2026年6月25日11時30分現在） ■iPhone Air（256GB） ・Apple Store Online：15万9800円

・ヨドバシ.com：17万5780円 ■iPhone 17 512GB ・Apple Store Online：16万4800円

・ヨドバシ.com：18万1280円

・Amazon.co.jp：16万6465円 256GB ・Apple Store Online：12万9800円

・ヨドバシ.com：14万2780円

・Amazon.co.jp：14万2780円 ■iPhone 17e 512GB ・Apple Store Online：13万4800円

・ヨドバシ.com：14万8280円

・Amazon.co.jp：13万6162円 256GB ・Apple Store Online：9万9800円

・ヨドバシ.com：10万9780円

・Amazon.co.jp：10万808円 ※ いずれもSIMフリーモデル

※ カラーごとに値上げ額が異なる場合、もっとも高い価格を記載

Amazon.co.jpについては、6月中旬以降に値上げを実施したケースが複数確認されており、同時期に仕入れ値の変動などがあったものとみられる。

本件との関連は不明だが、アップルのティム・クックCEOは6月に入り、海外メディアのインタビューで製品の値上げを予告している。