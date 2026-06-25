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アップル「iPhone 17」値上げ　ヨドバシ、アマゾンなど一部店舗で

2026年06月25日 12時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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「iPhone Air」の販売ページのスクリーンショット

「iPhone Air」の販売ページ（ヨドバシ.comより）

　ヨドバシ.comおよびAmazon.co.jpでは6月25日現在、「iPhone 17」シリーズと「iPhone Air」の一部モデルの販売価格が、Apple Store Onlineに対して高く設定されている。

　同日11時30分現在、価格差が確認できた主なモデルは以下のとおり。

●価格差が確認できたモデルと各店舗の販売価格（一例／2026年6月25日11時30分現在）

■iPhone Air（256GB）

・Apple Store Online：15万9800円
・ヨドバシ.com：17万5780円

■iPhone 17

512GB

・Apple Store Online：16万4800円
・ヨドバシ.com：18万1280円
・Amazon.co.jp：16万6465円

256GB

・Apple Store Online：12万9800円
・ヨドバシ.com：14万2780円
・Amazon.co.jp：14万2780円

■iPhone 17e

512GB

・Apple Store Online：13万4800円
・ヨドバシ.com：14万8280円
・Amazon.co.jp：13万6162円

256GB

・Apple Store Online：9万9800円
・ヨドバシ.com：10万9780円
・Amazon.co.jp：10万808円

※ いずれもSIMフリーモデル
※ カラーごとに値上げ額が異なる場合、もっとも高い価格を記載

　Amazon.co.jpについては、6月中旬以降に値上げを実施したケースが複数確認されており、同時期に仕入れ値の変動などがあったものとみられる。

　本件との関連は不明だが、アップルのティム・クックCEOは6月に入り、海外メディアのインタビューで製品の値上げを予告している。

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