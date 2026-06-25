熱中症対策IoTソリューション「ThingBridge VISION」、AIによるリスク判定とレポート出力機能を提供開始
株式会社Agxは6月19日に、建設業・製造業・倉庫業などの現場向けに同社が提供する熱中症対策IoTサービス「ThingBridge VISION」において、AIを活用した2つの機能の追加を発表。AIによるリスク判定機能とAIレポート出力機能によって、現場における熱中症対策の周知・記録・分析の自動化を図るという。
同社によると、2025年の改正労働安全衛生規則の施行に伴い、事業者には熱中症の重篤化防止に向けた体制整備、手順作成、関係者への周知が義務付けられているとのこと。「ThingBridge VISION」では今回のAI機能追加によって、「環境データの可視化」だけでなく、ダッシュボード画面上でのリスク判定の可視化、管理者の判断支援、日々の安全管理記録や社内報告に使えるデータ整理までをワンストップで自動化するとしている。
「AIによるリスク判定機能（周知・判断支援の自動化）」では、現場の温湿度センサーから取得したWBGT（暑さ指数）などのデータをAIが定期的に分析。リスク上昇時や一定時間ごとにダッシュボード画面に表示し、担当者へアラート（メールまたはビジネスチャットなど）を発信するという。
「AIレポート出力機能（記録・分析の自動化） 」では、蓄積された現場環境データとリスク傾向をAIが自動で整理して分析し、安全管理レポート（PDF形式）として自動出力する。日次・週次の安全衛生記録として活用できるほか、高リスクな時間帯やエリアを特定するとのこと。安全衛生会議での報告業務を効率化するとともに、“ヒヤリハット”や体調不良が発生した際には、当時の客観的な環境データを振り返り、実効性のある再発防止策の策定に寄与するとしている。
レポートで出力される予定の主な内容は以下（レポートの項目は変更になる場合があるという）。
・総合評価：現場全体の熱中症リスクを総合的に評価。
・熱中症リスク分析：熱中症リスクの発生傾向や危険度を分析。
・天候影響分析：気象条件がリスクに与える影響を分析。
・エリア別環境：拠点ごとの環境状況と危険度を比較。
・推奨アクション：リスク低減に向けた具体的な対策を提案。
・来週のリスク予測：熱中症リスクを予測し注意喚起。
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