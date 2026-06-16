シャープのスマートウォッチは腕に着けているだけで摂取カロリーがわかる!? 画期的すぎる新技術採用

シャープは腕に着けているだけで、摂取カロリーを自動で測定できるスマートウォッチ「からだメイト Watch」を発表。7月9日に発売する。同社オンラインストアでの価格は5万9400円。

Apple WatchにもPixel Watchにもない画期的な技術！ 腕に着けているだけで、体内の水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定・記録するスマートウォッチがシャープから登場した。

この機能は米国のHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノロジー」を活用して実装。活動量の測定による消費カロリーも同時に算出することで、日々のカロリー収支を簡単に把握できるようになる。また、水分の状況も確認。水分補給が必要な状況になった場合に音と振動で知らせてくれる。

ハードウェア面では5ATM、IP68相当の防水防塵性能を備えるほか、ハンドソープの洗浄にも対応しているのがシャープ製品らしい点。ゴールドとシルバーの2色を用意。シンプルなデザインが特徴になっている。

対応OSはAndroid 14／iOS 17以上（スマートウォッチ自体は独自OSを採用）。画面は1.32型OLEDで、466×466ドット。情報表示用アプリとして「からだメイト」が用意される。なお、月600円の有料プランに加入することで、計測したデータを元に「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面からのアドバイスが受けられる機能も用意されている。