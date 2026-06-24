定点カメラの映像をAIが解析し賑わいを可視化、AI人流解析ソフトウェア「NIGIWAI」正式提供開始
Tokyo Artisan Intelligence株式会社は6月19日に、AI人流解析技術を用いてまちづくりを支援するソリューション「NIGIWAI（ニギワイ）」の正式提供を開始した。同ソリューションは、北九州市のスタートアップ支援のもと、2026年2月から3月にかけて同市で行った実証実験の成果をベースに開発したという。
同社によると、まちづくりの施策やイベントの効果検証では、詳細な滞留状況などのデータを把握するニーズが高まっているという。同社は北九州市の「プロトタイプシティ」構想のもとで実証実験を実施。得られた知見とAIモデルを汎用ソリューション「NIGIWAI」としてパッケージ化し、全国の自治体や事業者向けに正式に提供開始した。
「NIGIWAI」は同社のエッジAI技術を活用し、以下の3つの特徴を備えているとのこと。
・高精度AIによる行動・属性の定量化
定点カメラの映像をAIがリアルタイムに解析し、通行量や滞在時間に加えて「飲食」や「休憩」といった具体的な行動まで判別してデータ化。調査員の主観に頼らない客観的な統計データとして可視化するという。
・エッジAI処理による「プライバシー保護」と「低遅延・高精度解析」の両立
映像データをクラウドに送信せず、カメラ端末側で解析し消去する「エッジAI技術」を採用。データの解析とともに、通行者の個人情報やプライバシーを保護するとしている。
・調査業務の効率化とコスト削減
AIによる自動検知と集計を導入することで、現地での人による目視カウントや膨大なデータ集計作業が不要になるとのこと。人流調査にかかるコストを削減するとともに、省人化に寄与するとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります