最近、ノートPCの値段、なんだか高くなった気がしませんか。ひと昔前なら10万円くらいで十分なスペックの相棒が見つかったのに、今は「これでこのお値段……」とちょっと驚いてしまうことも。円安や物価高の影響もあって、お財布事情はなかなか厳しいですよね。



とはいえ、仕事用にちゃんと使える1台はやっぱり欲しいところ。お手頃で、持ち運びも負担にならない軽いノートPCって、もうなかなか見つからないのかな…と思っている方もいるかもしれません。



そんな方にこそ知ってほしい、ちょっと嬉しい1台が見つかりました。日本エイサーから登場した「Acer Swift Air 14（SFA14-51M-N56Y）」です。15万円台という、今の時代にはうれしい価格でありながら、仕事へのモチベーションも上げてくれそうな理想の14インチモデルなんです。

Acer Swift Air 14は、6月5日に発売されたばかりの最新モバイルノートPCです。物価高騰が続く市場において、15万円台という驚きのプライスを実現。



安さだけでなく、軽さや画面の美しさ、外観の堅牢性、外での作業性など、毎日カバンに入れて持ち運ぶビジネスパーソンや学生にぴったりの1台です。

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