あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第180回
日本エイサー「Acer Swift Air 14（SFA14-51M-N56Y）」
安くて軽いノートPCならコレ！15万円台で仕事用にぴったりの14インチモデルを見つけた
2026年07月09日 17時00分更新
最近、ノートPCの値段、なんだか高くなった気がしませんか。ひと昔前なら10万円くらいで十分なスペックの相棒が見つかったのに、今は「これでこのお値段……」とちょっと驚いてしまうことも。円安や物価高の影響もあって、お財布事情はなかなか厳しいですよね。
とはいえ、仕事用にちゃんと使える1台はやっぱり欲しいところ。お手頃で、持ち運びも負担にならない軽いノートPCって、もうなかなか見つからないのかな…と思っている方もいるかもしれません。
そんな方にこそ知ってほしい、ちょっと嬉しい1台が見つかりました。日本エイサーから登場した「Acer Swift Air 14（SFA14-51M-N56Y）」です。15万円台という、今の時代にはうれしい価格でありながら、仕事へのモチベーションも上げてくれそうな理想の14インチモデルなんです。
Acer Swift Air 14は、6月5日に発売されたばかりの最新モバイルノートPCです。物価高騰が続く市場において、15万円台という驚きのプライスを実現。
安さだけでなく、軽さや画面の美しさ、外観の堅牢性、外での作業性など、毎日カバンに入れて持ち運ぶビジネスパーソンや学生にぴったりの1台です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Acer Swift Air 14を購入する3つのメリット
1）1kg切りの衝撃！通勤ラッシュにも負けない軽さと頑丈さ
2）息をのむ美しさ！作業効率が爆上がりする有機ELディスプレイ
3）Core Ultra 5搭載で、必要十分なスペック
購入時に確認したい2つのポイント
1）本機は「Core Ultra シリーズ1」のコスパ仕様
2）バッテリーの持ちに注意！公称9時間なのでACアダプターは必須かも
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