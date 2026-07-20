【決定版】200万円前後で買えるSUV5選！安いグレードなら意外と手が届く人気モデルたち【2026年7月版】
今世界中で売れまくっているSUV（Sport Utility Vehicle、スポーツ用多目的車）は、人気が高い一方で、上級グレードやハイブリッドモデルを選ぶと価格が大きく上がります。最近では新車価格300万円を超えるSUVも珍しくありません。
しかし、装備をシンプルにしたベーシックグレードの2WDモデルなら、200万円前後から購入できるモデルもあります。
今回は「SUVに乗りたいけれど、できるだけ価格は抑えたい」という人向けに、200万円前後で買える新車モデルを5台紹介します。
【目次】
200万円前後のSUVを選ぶポイント
ポイント1：車体サイズと使いやすさを確認しよう
ポイント2：燃費や維持費もチェック
ポイント3：標準装備と安全性能を見る
ASCII編集部が選ぶ「200万円前後のSUV」のオススメベスト5
ダイハツ「ロッキー L」
トヨタ「ライズ X」
トヨタ「ヤリスクロス X」
スズキ「クロスビー HYBRID MX」
ホンダ「WR-V X」
200万円前後のSUVを選ぶポイント（1）
車体サイズと使いやすさを確認する
200万円前後のSUVは、コンパクトサイズのモデルが中心です。街中で運転しやすい一方で、後席の広さや荷室容量は車種によって差があります。普段の買い物がメインなのか、アウトドアや旅行で荷物を多く載せるのかなど、使い方に合わせてサイズを選ぶことが大切です。
200万円前後のSUVを選ぶポイント（2）
燃費や維持費もチェック
SUVは車高が高く、車体も大きめなので、同じ価格帯のコンパクトカーと比べると燃費や維持費に差が出ることがあります。ハイブリッド車があるモデルなら燃料代を抑えやすく、タイヤサイズや自動車税など、ランニングコストを購入前に確認しておくと安心です。
200万円前後のSUVを選ぶポイント（3）
標準装備と安全性能を見る
200万円前後のSUVは価格を抑えたグレードも多いため、装備内容の確認が重要です。衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援などの安全機能、ナビやスマホ連携機能、快適装備がどこまで標準で付いているかを比べることで、購入後の満足度が変わります。
次ページでは、編集部オススメの200万円前後で買えるSUV5車種を紹介します！
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