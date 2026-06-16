従来のビーコン機能にボタンや環境センサーなどの機能を加えた製品シリーズ「＋Beacon」販売開始

株式会社Braveridgeは6月10日に、従来のビーコンにボタンや環境センサーなどの機能をプラスした製品シリーズ「＋Beacon（プラスビーコン）」の販売を開始。第1弾として「＋Beacon ボタン」、第2弾として「＋Beacon 環境センサー」の受注を開始したという。

同社によると、従来のビーコンはBluetooth信号を定期的に発する小型の無線端末としてモノやヒトの位置、存在の検知を主な用途としてきたが、現場では「ボタン操作でイベント発生を人為的に知らせたい」、「環境データを取りたい」といったニーズがあるほか、導入台数が多い場合に設定作業（キッティング）に手間がかかるという課題があったという。

こうしたニーズに応えるために「＋Beacon」シリーズでは、ビーコン本来の機能を備えたままボタンやセンサーなどの機能を追加。既存のビーコンシステムに組み込むことで、ビーコンを使ったサービスの可能性を拡げるとしている。

同シリーズの主な特長は、物理ボタンによる操作入力をビーコン信号として発信したり、温度・湿度・気圧・照度などの環境データをビーコン信号に組み込んで発信したりできるという点。既存のビーコンシステムの仕組みをそのままに、環境データのログ記録や閾値アラートの発報、ボタンによる呼び出しなど新たな活用が可能になるとしている。

各種パラメータ設定はBluetooth経由でもNFC（近距離無線通信）経由でも可能とのこと。設定用専用スマホアプリを使用すれば、NFCを利用して全ての設定をすばやく行えるとしている。導入台数が多い場合でも、1台あたりのキッティング時間を短縮できるとのこと。また、シリーズ全製品がIPX5相当の防水性能を備え、動作保証温度は−10から＋60℃。屋内外を問わず、多様な設置環境に対応するとしている。電源にはコイン形リチウム電池（CR2450）を採用し、電池交換による長期運用が可能。Bluetooth LE経由でのファームウェア更新（DFU）にも対応しているとのこと。

「＋Beacon ボタン（PB-BTN-01）」はビーコンに2つの物理ボタンを追加。各ボタンの短押し/長押しで異なるビーコン信号を発信可能（最大4パターン）。呼び出しや確認応答など現場からの操作入力をビーコンシステムに追加できるという。

「＋Beacon 環境センサー（PB-ENV-01）」は、ビーコンに環境センサーを追加。温度・湿度・気圧・照度の4種類の環境データを取得し、ビーコン信号として発信する。測定値を定期的に発信する「測定値定期通信モード」と、設定した閾値を超えたときにアラートを発報する「閾値検出モード」の2つの動作モードを搭載するという。