資さんの「肉ごぼ天うどん＋うなぎ」が幸せすぎ！うなぎメニューがドドンときた

資さんうどんでは「うなぎ」メニュー各種を6月18日から期間限定で販売します。

夏の定番「うなぎ」が今年も！

「うなカツ」や「うな海老天」など多彩なラインナップ

資さんうどんで毎年好評という「うなぎ」メニューが今年登場。「うなカツとじ重」「うなぎしあわせセット」など定番に加え、今年は豪華な「特上うな重」に、「うな海老天重」「うなとろ重」といった新メニューもラインナップしています。

▲うなカツとじ重（みそ汁付き）1373円



うなぎと丼人気1位という「カツとじ丼」の2つの味が楽しめるセット。

▲うなぎしあわせセット（1318円〜 ※甘味なしの場合）



「ミニうな丼＋ミニうどん」、もしくは「ミニうな丼＋ミニうどん＋甘味」のいずれかを選べるセット。



ミニうどんは、「ミニ肉ごぼ天うどん（温）」「ミニ肉ごぼ天ぶっかけうどん（冷）」「ミニかしわごぼ天うどん（温）」「ミニかしわごぼ天ぶっかけうどん（冷）」のいずれかから選べて、甘味を付ける場合は「ミニぼた餅」「ミニきなこぼた餅」「ミニ黒ごまぼた餅」「水まんじゅう」「ミニソフトクリーム」「ミニパリパリチョコソフト」から選べます。

▲うな重（みそ汁付き）1593円

▲上うな重（みそ汁付き）2088円 うなぎの量は「うな重」の1.5倍。

▲【新発売】特上うな重（みそ汁付き）2528円



うなぎの量は「うな重」の2倍にした新メニュー。

▲【新発売】うなとろ重（みそ汁付）1373円



「うな海老天重（みそ汁付き）」、うなぎにとろろを合わせた新メニュー。

▲【新発売】うな海老天重（みそ汁付き）1373円



うなぎと海老天が楽しめる新メニュー。

▲ミニうな丼 823円



※価格は店舗により異なり、表記は九州・山口・岡山エリア店舗での価格

※文中の価格はすべて税込

うなぎしあわせセットが幸せ～

多彩なメニューでどれにするか迷ってしまいますね。個人的には、資さんのうどんとうなぎが両方楽しめる「うなぎしあわせセット」が満足度高そうで惹かれます。「 肉ごぼ天うどん 」とうなぎの両方が味わえるなんて幸せ～。



みなさん、店舗でその日の気分にあわせて気になるうなぎを選んでみてはいかがでしょうか。