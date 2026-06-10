ほっともっと、ねぎ塩ダレ×レモンで味わう“豚タン”が登場

ほっともっとは「ねぎ塩レモン豚タン弁当」各種を6月17日より発売します。

ねぎ塩ダレ×レモンで味わう“豚タン”が登場

暑い季節に向けたさっぱり感ある肉弁当。

▲ねぎ塩レモン豚タン弁当 920円

「ねぎ塩レモン豚タン弁当」の豚タンは、噛むほどにあふれる旨味が特長。専用の「ねぎ塩ダレ」は、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせ、豚タンの味わいを最大限に引き立てるといいます。さらに、ブラックペッパーがアクセントとなり、ピリッとした刺激が後味を引き締めるんだとか。

付け合わせのフレッシュな生レモンを絞れば、爽やかな酸味とともに最後までさっぱりと楽しめます。

▲倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当（肉2倍）1490円

▲ねぎ塩レモン豚タン重 890円

また、豚タンを存分に堪能したい方向けに、肉の量が2倍の「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当（肉2倍）」や、肉の旨味がごはんに染みわたる、お重仕立ての「ねぎ塩レモン豚タン重」も用意しています。

ご飯も進みそう！

初夏の陽気にぴったりな、さっぱりとしたおいしさのお弁当が登場します。

ねぎ塩ダレ＆生レモンでとことんさっぱりと楽しめ、最後まで飽きずにいただけそうです。ご飯もよく進みそう！

（※文中の価格はすべて税込）