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【今度は5日間】セブン「アメリカンドッグ」117円！ からあげ棒も30円引き

2026年08月17日 17時50分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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嬉しい5日間がスタート！

　セブン‐イレブンは8月27日～31日の5日間、「アメリカンドッグ」と「からあげ棒」が本体価格から30円引きになるセールを全国で開催します。

▲アメリカンドッグ　通常150円→117円

　外側はサックリ、中の生地はふんわりとした食感に仕上げています。ほんのり甘い生地とソーセージのバランスが特徴といいます。

▲からあげ棒　通常198円→166円

　サクサクとした衣が特長のからあげを串に刺した商品です。しょうがと醤油が香る味わいで、スナック感覚で楽しめるとしています。

人気ホットスナック2品がお買い得！
 今度は5日間

　実はこの2商品の30円引きセール、8月6日～8日にも実施されたばかり。8月中に再びお得に買えるチャンスがやってきます。

　前回は3日間でしたが、今回は5日間に拡大。普段から「アメリカンドッグ」や「からあげ棒」を買っている人にはうれしいセールですね。

※文中の価格はすべて税込
※消費税端数の関係で実際の購入価格と異なる場合があります

・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年8月31日

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