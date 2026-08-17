【今度は5日間】セブン「アメリカンドッグ」117円！ からあげ棒も30円引き

セブン‐イレブンは8月27日～31日の5日間、「アメリカンドッグ」と「からあげ棒」が本体価格から30円引きになるセールを全国で開催します。
▲アメリカンドッグ 通常150円→117円
外側はサックリ、中の生地はふんわりとした食感に仕上げています。ほんのり甘い生地とソーセージのバランスが特徴といいます。
▲からあげ棒 通常198円→166円
サクサクとした衣が特長のからあげを串に刺した商品です。しょうがと醤油が香る味わいで、スナック感覚で楽しめるとしています。
人気ホットスナック2品がお買い得！
今度は5日間
実はこの2商品の30円引きセール、8月6日～8日にも実施されたばかり。8月中に再びお得に買えるチャンスがやってきます。
前回は3日間でしたが、今回は5日間に拡大。普段から「アメリカンドッグ」や「からあげ棒」を買っている人にはうれしいセールですね。
※文中の価格はすべて税込
※消費税端数の関係で実際の購入価格と異なる場合があります
・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年8月31日
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